LA UNIÓ presenta en la Comissió Europea dos informes sobre matèries actives de pesticides i Mercosur per a traslladar la preocupació dels productors pels acords amb tercers països

Els alts funcionaris comunitaris del Gabinet de la Comissària de Comerç estudiaran els mateixos per a millorar el posicionament de la Comissió tant en la negociació amb Mercosur com en la revisió de l’Acord amb Sud-àfrica o en possibles nous acords



Carles Peris assenyala que “la nostra organització ha anat a Brussel·les a presentar documents rigorosos per a defensar els interessos dels productors de la Comunitat Valenciana”



LA UNIÓ de Llauradors ha presentat a Brussel·les dos informes en el Gabinet de la Comissària de Comerç de la Comissió Europea -un sobre matèries actives de pesticides prohibides a la UE i el seu ús permès en tercers països i un altre sobre Mercosur- a fi de traslladar la preocupació dels productors de la Comunitat Valenciana pels acords comercials que signen les autoritats comunitàries amb tercers països.

En aquest sentit, l’Organització Professional Agrària ha transmès la seua inquietud davant la signatura d’acords comercials amb tercers països sense estudiar els efectes a mitjà i llarg termini o les repercussions que tenen entre els productors europeus ni els beneficis que provoquen en aquests tercers països per a incrementar la seua producció a l’empara d’aquests; tal com és per exemple el cas de Sud-àfrica, que ha permès fortes inversions per a elevar la seua producció de varietats de mandarines que acabaran en el mercat europeu competint amb les nostres, amb el risc a més d’una possible entrada de plagues o malalties.

Carles Peris, secretaria general de LA UNIÓ i Joanma Mesado, secretaria tècnica, s’han reunit a Brussel·les -acompanyats per l’eurodiputada valenciana del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero- amb responsables del Gabinet de la Comissària de Comerç, Cecilia Malström. Entre ells estaven Miguel Ceballos -Jefe Adjunto de Gabinete-, Cristina Laso -Jefa Adjunta de Unidad de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria-DG Santé- i Paulo Luciano, -experto en Comercio de la DG Trade-; funcionaris encarregats de la negociació d’acords amb tercers països. Els representants de la Comissió Europea han agraït aquests estudis segons Peris perquè “és com s’hauria de treballar, amb documents treballats i rigorosos i no amb meres explicacions”. Després de les reunions existeix el compromís d’estudiar-los detingudament per a considerar i incorporar les recomanacions que contenen i poder millorar el posicionament de la Comissió Europea tant en la negociació de Mercosur com en la pròxima revisió de l’Acord amb Sud-àfrica o altres acords futurs.

Un dels informes s’analitzen les matèries actives de pesticides que no es poden usar en la citricultura europea, espanyola i valenciana i sí pel contrari es poden usar en la sud-africana i que poden entrar a la Unió Europea amb uns Límits Màxims de Residus determinats.

En relació a l’acord de la UE amb Mercosur, LA UNIÓ exposa en el seu informe les possibles incidències per als sectors agrícoles i ramaders que s’està acabant de negociar amb la UE. Existeix entre altres qüestions una evident inquietud pel desmantellament de la indústria de transformació de sucs de cítrics davant el previsible augment de les importacions del Brasil; per l’increment de les importacions de llimes de l’Argentina; les repercussions de l’entrada de més producció d’arròs, principalment des de l’Uruguai o la incidència en el sector boví de carn pel possible creixement de les entrades des de l’Argentina; etc.

Entre les recomanacions que contenen els informes de LA UNIÓ traslladats als responsables comunitaris de Comerç destaquen entre altres la prohibició d’importació de cítrics de països tercers que tinguen autoritzat la utilització de matèries actives l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea i, especialment, aquelles catalogades per l’OMS com extremadament o altament perilloses. També s’ha reiterat la necessitat d’establir l’obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers amb plagues de quarantena, d’acord als criteris que estableix la Unió Europea i no els que traslladen els països tercers.