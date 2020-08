LA UNIÓ preveu un important descens en la producció de mel i unes pèrdues superiors als 6,5 milions d’euros per als apicultors

Print This Post

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders espera una campanya de mel amb un gran descens de producció en la Comunitat Valenciana, xifrat en al voltant del 30% sobre la passada, i unes cotitzacions a la baixa per als productors.

Les previsions són que hi haja més de 1.200 tones menys de mel en la Comunitat Valenciana en relació a la passada, amb unes pèrdues estimades per als apicultors superiors als 6,5 milions d’euros. En referència als preus de la mel s’accentua per a la pròxima campanya la seua caiguda, que s’arrossega ja diversos anys, fonamentalment pel fet que les grans comercialitzadores compren mel importada de països tercers, sobretot de la Xina i l’Argentina.

Diversos són els factors que dificulten el creixement de l’economia apícola en el nostre territori. El principal és el de la situació climatològica, però també la baixada dels preus o la impossibilitat de venda.

La producció de mel monofloral s’ha vist minvada per qüestions climatològiques com les altes temperatures que va haver-hi al gener i febrer que van provocar l’avançament de les floracions; així com les pluges, humitat i baixes temperatures de març que van gelar moltes de les floracions.

Aqueixa combinació de floracions avançades primer i gelades posteriorment ha provocat que produccions com la mel de romer es llance totalment a perdre en molts casos i en unes altres s’haja fet només un primer tall de la mel, que sempre té inferior qualitat que el segon. Les condicions climàtiques de pluja, núvols i neus redueixen els dies de recol·lecció de l’abella de pol·len i nèctar, disminuint així la seua capacitat per a la fabricació de mel corresponent a l’època convulsa de l’apicultura.

Cal sumar també les restriccions que comporta l’Acord del Consell per a la limitació de la pol·linització creuada entre plantacions citrícoles (pinyolà), al costat dels casos d’ús de productes fitosanitaris no autoritzats en els camps citrícoles que són mortals per a les abelles. Totes dues qüestions impossibiliten cada vegada més la producció de mel de flor del taronger.

Aquesta situació per als apicultors es va veure agreujada per la crisi de la Covid-19, inicialment amb el tancament del canal HORECA i la suspensió dels mercats de venda no sedentaris, que van impedir la venda dels productes apícoles. A més, amb tants mesos de confinament i les restriccions de mobilitat es va dificultar el treball en els ruscos, tenint en compte que gran part dels apicultors són transhumants i no tenen les explotacions prop del seu domicili.

Dades sector

Segons el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) en la Comunitat Valenciana hi ha censades en l’actualitat un total de 2.459 explotacions apícoles, el 7,5% de totes les d’Espanya. El 71% d’eixes explotacions estan en mans de persones professionals. El cens de ruscos és de 358.237, la qual cosa representa el 12% del total a Espanya.