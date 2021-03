Connect on Linked in

Regular la venda a pèrdues i el poder de negociació, establiment d’un sistema públic d’elaboració de costos de producció de referència, definir la posició de domini i donar publicitat a totes les sancions imposades, entre les propostes de l’organització

LA UNIÓ proposa que les grans cadenes del canal HORECA complisquen també la Llei de la Cadena Alimentària

LA UNIÓ de Llauradors, a través de la seua organització d’àmbit estatal Unión de Uniones, ha mantingut durant les últimes setmanes una sèrie de reunions amb diferents grups polítics per a traslladar-los les modificacions que, segons el parer de l’organització, han de ser incorporades a la Llei de la Cadena Alimentària, el període d’al·legacions de la qual va finalitzar ahir, per a millorar la posició de les persones llauradores i ramaderes.

LA UNIÓ s’ha reunit amb tot l’arc parlamentari per a traslladar-li, entre altres propostes d’esmena, la necessària ampliació de l’àmbit de la llei, incloent la seua aplicació sobre els depòsits mercantils, les entitats associatives o el canal HORECA, ja que, en la seua opinió, les grans cadenes hoteleres o de restauració no han de quedar lliures tampoc de complir la Llei.

Igualment, LA UNIÓ creu de summa importància que la vigilància sobre l’incompliment dels contractes es mantinga en l’àmbit administratiu, de tal manera que l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA) siga l’organisme responsable de vetlar perquè els preus pagats als llauradors i ramaders se situen per damunt dels costos efectius de producció, sense que els productors hagen d’acudir als tribunals. En aquest sentit, l’organització proposa l’establiment d’un sistema públic d’elaboració de costos de producció de referència per a contractes agroalimentaris obligatoris establits en la Llei de la Cadena alimentària.

Regular la revenda a pèrdues, el poder de mercat, entés com el poder sobre la negociació i la compra, així com establir la posició de domini són altres temes que l’organització considera fonamentals i imprescindibles perquè les administracions disposen de les eines legals necessàries per a vetlar que no es produïsquen abusos i, si existeixen, sancionar-los.

Publicitat de les multes per a destapar als incomplidors

En aquest sentit, insisteix que es pose en evidència fefaentment les sancions, reflectint les dades de l’infractor, la falta, la seua gravetat i la multa, perquè per a una empresa la pèrdua de credibilitat i reputació és més correctiva que la sanció econòmica. “És bo que els llauradors i ramaders, però també els consumidors, coneguen com més prompte millor quines empreses no actuen amb honestedat en la cadena”, assenyalen.

Referent a això demana també un augment de l’import de les multes de tal forma que a les grans corporacions no els compense infringir la llei, al contrari del que s’està fent fins hui, imposant sancions més simbòliques que punitives.

Des de la seua entrada en vigor en 2014, la Llei de la Cadena Alimentària no ha servit per a reforçar la posició dels productors en la cadena, ni per a reduir la bretxa de preus entre els consumidors i els productors. En aquest sentit, l’organització recorda que la norma ja es va discutir en seu parlamentària arran de la transformació en Llei del Reial decret llei 5/2020, però “es van perdre molts mesos i esforços perquè tot quedara igual. Ara es compta amb una altra oportunitat per a fer les coses millor”, comenten.

A tal fi, l’organització busca amb les seues esmenes que isca de les Corts la millor Llei possible, sent conscient que encara queden moltes qüestions en les quals treballar per a equilibrar la cadena i que els llauradors i ramaders obtinguen preus justos per les seues produccions. Entre aquestes qüestions, l’organització cita la reforma també de la Llei d’Interprofessionals, una política comercial que protegisca el model agrari o la condicionalitat de les ajudes públiques per als operadors que contribuïsquen a una cadena alimentària i un repartiment just del valor afegit.

LA UNIÓ espera que els grups polítics es mostren receptius a les seues propostes i contribuïsquen a una llei que ajude a equilibrar la cadena alimentària i a frenar els abusos per part d’indústria i distribució.