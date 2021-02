LA UNIÓ rebutja la norma de regulació de l’oli aprovada pel Govern i reclama un pla real de contingència per a abordar la crisi

Connect on Linked in

L’emmagatzematge privat realitzat per la Comissió a principis de 2020, per exemple, va costar prop de 30 milions € i no va aconseguir evitar que els preus descendiren un 9% i les importacions augmentaren un 164%

Perjudica, tal com es planteja, a l’olivar tradicional com el nostre

LA UNIÓ de Llauradors mostra la seua disconformitat respecte a la norma de regulació del sector d’oli d’oliva, tal com es va aprovar ahir dimarts pel Consell de Ministres, per considerar que no revertirà la crisi actual de preus i per perjudicar l’olivar tradicional de la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ, que ja s’havia posicionat en contra en la fase de consulta pública, considera que els instruments que contempla no serviran per a revertir la crisi de preus que viu el sector. L’organització creu que imposar la retirada o l’ús no alimentari d’oli sense contraprestació cap als productors, no és garantia de millora del mercat i, tal com es planteja, perjudica sobretot l’olivar tradicional, extensiu i de menor rendiment.

L’organització critica que no hi ha antecedents que avalen els efectes positius de les mesures de regulació aplicades en el sector de l’oli d’oliva; tot el contrari, ja que l’emmagatzematge privat realitzat per la Comissió Europea a principis de 2020 va ser un fracàs, perquè va costar prop de 30 milions € i no va aconseguir evitar que els preus descendiren un 9% i les importacions augmentaren un 164%.

“El Ministeri podrà obligar a retirar del mercat o enviar a l’ús no alimentari una part de la producció” assenyalen des de l’organització. “Aquest sacrifici imposat als productors el poden arruïnar les importacions, l’especulació i el frau, perquè ja ha ocorregut en el passat”, diuen.

L’organització també recorda l’informe que va realitzar la CNMC a l’octubre, criticant la falta de concreció per a desencadenar els instruments contemplats en el Reial Decret. Sobre això, la institució demanava que es definiren amb major detalle les situacions en les quals s’havia d’intervindre el mercat per a no afectar la lliure competència, a més de sol·licitar que s’avaluaren els seus resultats posteriorment, reserves en les quals coincidia amb la nostra organització.

El RD castiga l’olivar tradicional

Així mateix, LA UNIÓ considera també que “si com sembla, el Ministeri no ha canviat la seua posició i les mesures no distingeixen entre tipus de plantació”, el Reial Decret perjudicarà sobretot l’olivar tradicional, extensiu i de menor rendiment. Això és així ja que serà penalitzat per igual, participant en molta menor mesura en possibles desequilibris per excés d’oferta que els olivars intensius i superintensius. “Per això en les nostres al·legacions demanem en el seu moment que l’olivar tradicional de baix rendiment quedara fora d’aquestes mesures”, insisteixen.

LA UNIÓ reflexiona que per a desencadenar una mesura d’autoregulació és imprescindible sustentar-ho en un fort compromís sectorial de tots els operadors de la cadena que, ara com ara, no existeix. “Sincerament, no ens fiem dels companys de viatge que tenim per a dur a terme aquesta mesura”, assenyalen “i no es planteja cap mitjà per a evitar que el buit del mercat que deixe la regulació no s’òmpliga amb importacions, fins i tot de països tercers, de pitjor qualitat i sense complir les exigències de l’oli espanyol”.

L’organització subratlla també la necessitat de reforçar la coordinació entre administracions i els instruments estatals i autonòmics per a erradicar el frau en la cadena de valor de l’oli i una ofensiva diplomàtica per part del Govern en les negociacions de caràcter internacional que afecten la comercialització de l’oli espanyol, com en el cas dels aranzels imposats pels EUA en el cas Airbus-Boening.