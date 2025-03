La Unió rebutja l’obligació de registrar electrònicament els tractaments fitosanitaris a partir de 2026

La Unió Llauradora i Ramadera ha rebutjat l’obligació imposada pel Ministeri d’Agricultura de registrar electrònicament els tractaments fitosanitaris a partir de gener de 2026, una mesura que consideren una càrrega burocràtica addicional per als llauradors.

L’organització agrària argumenta que ja existeixen mecanismes suficients per al control d’aquests tractaments, com el Sistema d’Informació d’Explotacions Agrícoles (SIEX), que permet realitzar un seguiment en temps real de les compres i l’ús dels fitosanitaris.

A través d’una carta dirigida al ministre Luis Planas i una reunió amb la Secretària d’Estat d’Agricultura, La Unió ha expressat les seves preocupacions. Segons l’organització, els actuals registres ja garanteixen una traçabilitat eficient dels productes fitosanitaris. A més, aquests mecanismes estan complementats per certificacions privades com GlobalGAP, que imposen requisits estrictes per garantir la seguretat alimentària i la sostenibilitat.

Per evitar la duplicació de dades i la sobrecàrrega burocràtica, La Unió proposa millorar la interoperabilitat dels sistemes existents, vinculant les dades de les compres registrades a RETO amb les explotacions declarades al REA, eliminant així la necessitat d’un registre electrònic adicional per part dels agricultors.

Carles Peris, secretari general de La Unió, ha insistit que aquesta mesura suposaria un augment injustificat de la burocràcia, sense aportar cap millora significativa en la traçabilitat o seguretat alimentària. La seva petició al Ministeri és clara: revisar la mesura per evitar un impacte negatiu en el sector agrari.