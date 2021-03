LA UNIÓ reclama incloure al sector agrari en el fons de 11.000 milions d’euros d’ajudes a la solvència empresarial

Connect on Linked in

“És absurd que aquestes ajudes les puguen sol·licitar els intermediaris del comerç d’aliments i begudes i, no obstant això, els qui els produïm, ens quedem fora”

LA UNIÓ de Llauradors, a través la seua organització estatal Unión de Uniones, ha reclamat per escrit al Ministre d’Agricultura, Luis Planas, que demande al President i al Govern la inclusió en els fons de solvència empresarial d’aquells sectors agrícoles i ramaders que han sigut també fortament afectats per la crisi generada pel coronavirus.

LA UNIÓ destaca que l’activitat agrària, que també ha sigut fortament afectada per la crisi desencadenada per la pandèmia, ha quedat exclosa com a possible beneficiària de les mesures aprovades en el Consell Extraordinari de fa uns dies i traslladades al BOE a través del Reial decret llei 5/2021.

El pla, dotat amb 11.000 milions d’euros, contempla, entre altres actuacions, una línia de 7.000 euros d’ajudes directes a les empreses i autònoms l’activitat de les quals s’ha vist més negativament afectada per l’escenari COVID19, amb l’objectiu, entre altres, de protegir el teixit productiu i mantindre l’ocupació.

L’organització critica que el Govern haja deixat fóra algunes activitats que s’han vist sens dubte afectades com el subsector de flors i plantes per la suspensió de totes les celebracions festives, ramaderies de carn i llet o el sector vitivinícola, entre altres, que han patit un fort recés en les seues vendes per la pèrdua dels seus canals tradicionals de comercialització, el tancament de l’hostaleria, del canal HORECA i la caiguda del turisme.

LA UNIÓ considera que té tot el sentit fer costat a l’activitat d’hostaleria i restauració i al comerç d’alimentació que pateix la crisi, però que és incoherent deixar fora als seus principals proveïdors de matèria primera. “És absurd que aquestes ajudes les puguen sol·licitar els intermediaris del comerç d’aliments i begudes, perquè suposadament els ha anat malament i, no obstant això, els qui els produïm ens quedem fora” assenyalen des de l’organització. “Com si la crisi no ens arribara fins a la primera baula de la cadena, que a més és el més feble”, afigen.

L’organització ressalta que la pandèmia i les seues conseqüències es van arrossegar per a uns certs subsectors agrícoles i ramaders i es mantenen també durant el present any per la permanència de les restriccions, tancaments perimetrals i tocs de queda en els períodes festius, com a Setmana Santa o ponts, en els quals el consum i el turisme podria reactivar-se. A més, s’apunta que la crisi ja s’ha descomptat del preu percebut pels llauradors en algunes collites, com la verema i l’oliva, i, encara que la situació millorara, seria tard per a ells.

Per tant, l’organització, li ha reclamat al Ministre d’Agricultura que demande al President i al Govern en el seu conjunt que l’activitat agrària no quede fora d’aquestes ajudes i que els llauradors i ramaders que en 2020 hagen tingut, com exigeix la norma, una pèrdua d’ingressos del 30% “que per desgràcia no són pocs” puguen accedir a elles en les mateixes condicions que la resta d’empreses i autònoms afectats també per la crisi.