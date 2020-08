LA UNIÓ reclama que es realitze una auditoria fitosanitària a tot el sector citrícola argentí i que es continue amb la suspensió de les importacions fins no tindre garanties

Connect on Linked in

L’organització demanda a les autoritats europees que no esperen a tindre un nivell d’intercepcions de cítrics importats amb plagues tan elevat per a actuar

LA UNIÓ de Llauradors demana que la Unió Europea efectue una auditoria de tot el sector citrícola argentí des del punt de vista fitosanitari i continue amb la suspensió de les importacions la pròxima campanya fins a garantir que els seus cítrics ixen d’aquell país sense plagues.

Per a això l’organització advoca per la implantació de les inspeccions en origen per a tots els països tercers i que les importacions entren per un port de la UE on es garantisca la presència d’un número suficient d’inspectors experts en plagues i malalties citrícoles i amb un percentatge de mostres analitzat representatiu. De la mateixa manera aposta per l’obligació del tractament de fred en el transport i per la prohibició en la producció i manipulació de l’ús de matèries actives que no estiguen autoritzades a la Unió Europea.

Cal assenyalar que el passat 14 d’agost, la Comissió Europea a través d’un reglament va publicar la suspensió de les importacions de cítrics (llima, taronja i mandarina) procedents de l’Argentina fins al 30 d’abril de 2021 per les reiterades intercepcions de partides amb presència de Phyllosticta citricarpa (CBS o taca negra). El problema és que la decisió de la paralització de les importacions arriba tard, amb la campanya argentina ja bastant avançada, i per tant segons el parer de LA UNIÓ cal evitar que succeïsca el mateix en la pròxima si no es donen les garanties necessàries perquè es puga posar en marxa sense risc d’entrada de plagues en el territori europeu. Davant aquestes situacions, LA UNIÓ demanda a les autoritats europees que no esperen a tindre un nivell d’intercepcions de cítrics importats amb plagues tan elevat per a actuar perquè el risc d’infestació dels cítrics europeus és cada vegada major.

Indicar també que la DG SANTE de la UE va realitzar a l’Argentina una sèrie de recomanacions, després d’una auditoria realitzada entre el passat 9 i 13 de març, amb la finalitat d’avaluar el sistema de controls oficials i certificació de cítrics per a exportació a la Unió Europea. Argentina va remetre les accions correctores a la CE el passat 12 de juliol, just quan ja s’estava comercialitzant des de feia temps llima argentina en els mercats comunitaris i ja s’havia denunciat des de LA UNIÓ la presència de diverses plagues en les inspeccions d’entrada. A aquestes recomanacions, l’Argentina va proposar realitzar en llima una sèrie de mesures i controls addicionals als existents.

LA UNIÓ ja va denunciar que la Unió Europea havia interceptat només entre maig i juny un total 39 enviaments en ports europeus amb llimes de l’Argentina infestats amb plagues devastadores i que fins a juliol s’havien rebutjat tants enviaments infestats amb plagues -un total de 78- com en tot l’any anterior. Durant aquest any porta ja un total de 117 intercepcions, 78 al juliol quan en el mateix mes de l’any passat no va tindre cap. Totes les de 2019, que van ser 21, es van concentrar fonamentalment a l’agost i setembre i en menor mesura a l’octubre.

En aquests moments es troba pendent de ratificació l’acord de la UE amb Mercosur (l’Argentina, el Brasil, Paraguai, l’Uruguai i Veneçuela) i caldria tindre en compte l’assumpte de les plagues abans que entre en vigor. De fet, amb les dades a la mà, de totes les deteccions de cítrics amb plagues en ports europeus durant els set primers mesos de l’any, el 84% prové de països de Mercosur. Sud-àfrica també, en l’inici de la seua campanya d’exportació a la UE, ja porta 4 intercepcions enguany i 3 d’elles de la devastadora plaga de la Thaumatotibia leucotreta o falsa arna.

Les dades reflecteixen una vegada més la greu amenaça i el risc evident de propagació i contaminació d’aquestes malalties greus de quarantena com són entre altres la Mancha Negra o el Cancro que no són presents encara en l’àmbit territorial de la Unió Europea i l’entrada de les quals seria letal per a la nostra citricultura perquè una vegada introduïdes serien endèmiques.