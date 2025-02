La Unió Llauradora ha sol·licitat al Govern d’Espanya que inicie negociacions amb Brussel·les per a assignar un codi aranzelari TARIC específic a la xufa. En l’actualitat, aquest cultiu es troba dins d’una categoria genèrica que agrupa diverses arrels i tubercles, la qual cosa impedeix conéixer amb exactitud el volum d’importacions d’aquest producte procedents de tercers països.

Segons l’organització agrària, la major part de les xufes importades arriben des de països subsaharians com Mali, Burkina Faso o Costa d’Ivori. No obstant això, la falta d’un codi diferenciat impedeix comptabilitzar de manera precisa la quantitat de xufa que entra a Espanya, la qual cosa afecta el control de les importacions i suposa un risc fitosanitari per als cultius autòctons.

Carles Peris, secretari general de La Unió, ha destacat que la xufa valenciana, cultivada principalment a l’Horta Nord, presenta una qualitat diferenciada respecte a la importada. Segons Peris, la xufa autòctona és més xicoteta i dolça, amb unes propietats organolèptiques superiors que la fan molt valorada pels orxaters artesans, que opten per la xufa amb Denominació d’Origen per a elaborar orxata de major qualitat.

Descens en la collita però amb qualitat elevada

Pel que fa a la campanya de recol·lecció, La Unió preveu una reducció en la producció de xufa deguda a factors climatològics. Tot i això, la qualitat de la collita serà alta, ja que s’ha registrat una menor presència del fong de la taca negra. Els preus es mantenen estables respecte a la campanya anterior, situant-se entre 0,80 i 0,90 euros per quilogram.

Davant aquesta situació, La Unió adverteix que alguns industrials que no formen part del Consell Regulador de la Denominació d’Origen recorren a la xufa importada, atrets per un cost inferior que els permet augmentar el marge de benefici. Això posa en perill la viabilitat dels productors valencians i la qualitat del producte final. Per aquest motiu, l’organització insisteix en la necessitat d’un codi TARIC específic per a garantir un control més rigorós de les importacions i protegir la xufa valenciana.