LA UNIÓ reclama un preu assumible i similar al del passat any per als paranys que es repartiran en la lluita contra el Cotonet de Sud-àfrica

També demana més pressupost per a la cria i solta del parasitoide Anagyrus aberiae

LA UNIÓ de Llauradors sol·licita que el preu que s’abone pels paranys de lluita biològica amb feromones (atracció) i piretrines (mort), que es repartiran pròximament contra el Cotonet de Sud-àfrica, siga assumible i a nivells similars als del passat any, a fi de que els productors puguen adquirir-les sense convertir-se en una càrrega excessiva.

Els experts coincideixen que el control del Cotonet de Sud-àfrica fins a límits sostenibles, només es podrà fer mitjançant la combinació de les tres tècniques que existeixen en l’actualitat: paranys, parasitoides i control amb plaguicides, per la qual cosa en aquest últim aspecte caldrà trobar una matèria activa que tinga fins i tot més efectivitat que la prohibida Metil Clorpirifos.

Amb l’objectiu de reduir els danys i evitar la dispersió del Cotonet de Sudafrica es facilitarà als llauradors, a demanda de LA UNIÓ, dispositius d’atracció i mort amb feromones i piretrines. Després de treballar aquests últims mesos amb la Conselleria d’Agricultura perquè es faça càrrec del repartiment gratuït del 50% dels paranys necessaris, l’objectiu de l’organització agrària ara és que el cost siga accessible per al productor i que es posen almenys en circulació al més prompte possible els paranys necessaris per a cobrir, entre els productors i la Conselleria, una superfície de 10.000 hectàrees de cultiu en les zones més afectades. Cal assenyalar que el Cotonet de Sud-àfrica ha causat ja pèrdues directes entre els citricultores de les zones afectades de la Comunitat Valenciana de més de 120 milions d’euros.

LA UNIÓ reconeix l’esforç de totes les parts per a aconseguir posar a la disposició dels citricultors les desitjades feromones el més prompte possible i assenyala que seria desitjable repartir-les durant el mes de març, abans que es realitzen els primers vols de mascles del Cotonet de Sud-àfrica. Opina així mateix que l’ajuda ha d’anar per als productors i en aquest sentit, Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ afirma que “no seria comprensible que els preus dels paranys pujaren de tal forma que foren més cars que l’any passat i que al final l’ajuda no anara a parar als citricultors sinó als distribuïdors”.

L’organització s’ha posat en contacte durant les últimes setmanes tant amb l’empresa titular de les feromones, EPA Ecologia, com amb Bayer -qui s’encarregarà de distribuir-les- per a tractar que el preu siga similar al de l’any passat -sobre 1,20 euros per parany- en els punts de venda. Com es tracta d’un mercat lliure, no es pot obligar els distribuïdors a posar el mateix preu, però sí almenys un preu aconsellat. Per això, demanem als distribuïdors que apliquen un preu raonable que ajude a la seua implantació i no provoque un cost excessiu o la no implantació massiva del sistema durant els pròxims anys que reste eficàcia. Així, LA UNIÓ vigilarà els preus i aconsellarà als citricultors aquells distribuïdors que complisquen amb aquests paràmetres desitjables.

Cal assenyalar que LA UNIÓ ha treballat des del principi perquè els productors tingueren una ajuda directa amb la qual lluitar en la prevenció contra el Cotonet, ja que no és possible compensar les conseqüències patides d’una plaga sobrevinguda i procedent de Sud-àfrica, una cosa que haguera sigut lògica.

Malgrat totes aquestes actuacions en la lluita sostenible i biològica a través dels paranys de feromones i piretrines, LA UNIÓ considera que el sistema no serà suficient i per això demana que s’invertisca més pressupost també en la cria i solta del parasitoide Anagyrus aberiae, també d’origen sud-africà, i que s’ha adaptat molt bé a les nostres condicions com un gran depredador del Cotonet. Per això fa falta que la reproducció i solta massiva i pública complemente el control.