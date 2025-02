LA UNIÓ reclama una acció urgent per frenar la plaga del Trips de Sud-àfrica

Estratègia Proposada per Combatir la Plaga

Mesures Urgents per a l’Ajudar als Agricultors

LA UNIÓ Llauradora insta la Conselleria d’Agricultura a posar en marxa una estratègia urgent per frenar l’expansió del Trips de Sud-àfrica, una plaga que ja afecta el 60% dels municipis de la Comunitat Valenciana i cultius com cítrics, caqui, magraner i raïm de taula. La seua presència s’ha estès ràpidament des de la seua detecció a València el maig de 2024 i suposa una greu amenaça per als agricultors.

L’organització proposa la compra i distribució gratuïta d’insectes beneficiosos que ajuden a controlar la plaga, una mesura que ja ha donat bons resultats en altres casos, com el del Cotonet de Sud-àfrica. La idea és facilitar aquests organismes als agricultors i dur a terme una solta massiva en els camps per reduir la propagació del trips.

Davant la gravetat de la situació, LA UNIÓ reclama que es comence immediatament el procés de compra i que es planifique la solta massiva d’aquests insectes a l’agost i la tardor de 2025, aprofitant els mesos amb menys aplicació de tractaments químics per maximitzar-ne l’efectivitat. A més, insisteix en la necessitat d’implantar ajudes directes per als afectats i de subministrar trampes adhesives per controlar millor la plaga en els camps valencians.