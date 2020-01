Connect on Linked in

La Unió recorda que encara els llauradors i ramaders cobren molt menys

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, davant l’anunci de la pujada del 5,5% del salari mínim interprofesional pactat pel Govern, patronal i sindicats per a enguany, recorda la gran distància que existeix encara entre les rendes del camp i la resta de la societat

Destaca que els rendiments agraris mitjans declarats pels professionals del sector -aquells les rendes agràries dels quals superen el 75% de les seues rendes totals- son en la Comunitat Valenciana de 9.731 € de mitjana durant els últims quatre anys disponibles, per la qual cosa se situarien un 27% per davall del salari mínim interprofessional de 13.300 euros bruts anuals establert per a 2020

LA UNIÓ reclamarà una revisió fiscal del sistema de mòduls que contemple tant la pujada actual del SMI com l’actualització automàtica quan es produïsquen les previstes per als pròxims anys, amb l’objectiu que es tinguen en compte uns marges reals per a cada activitat agrària i ramadera i s’aplique una fiscalitat justa per al sector