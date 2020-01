LA UNIÓ recorda que la renda dels llauradors i ramaders valencians es troba encara un 27% per davall del Salari Mínim Interprofessional aprovat

Connect on Linked in

Els nostres llauradors i ramaders professionals no superen el salari mínim estipulat ni tenint en compte els seus rendiments no agraris quan els tenen

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, davant l’anunci de la pujada del 5,5% del salari mínim interprofessional (SMI) pactat pel Govern, patronal i sindicats per a enguany, recorda la gran distància que existeix encara entre les rendes del camp i la resta de la societat.

LA UNIÓ destaca que els rendiments agraris mitjans declarats pels professionals del sector -aquells les rendes agràries dels quals superen el 75% de les seues rendes totals- son en la Comunitat Valenciana de 9.731 € de mitjana durant els últims quatre anys disponibles, per la qual cosa se situarien un 27% per davall del salari mínim interprofessional de 13.300 euros bruts anuals establert per a 2020.

Així, els rendiments agraris dels professionals de la Comunitat Valenciana no sols no aconsegueixen el SMI acordat, sinó que no arriben el salari mínim de 2020 ni tenint en compte els rendiments agraris declarats i les rendes procedents d’altres activitats. En aquest sentit, LA UNIÓ, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, exigirà al nou Govern la implementació de mesures efectives que garantisquen unes rendes dignes a tots els llauradors i ramaders professionals en l’àmbit estatal.

“Resulta realment complicat pagar salaris mínims als que tenen ingressos inferiors a aquest, com ocorre en aquest sector”, afirmen des de l’organització. “ Cal tindre en compte, a més, que eixos costos en la immensa majoria dels casos no es poden traslladar al següent escaló de la cadena, ja que ni hi ha preus mínims per als productes agraris que garantisquen almenys els costos de producció ni existeix suficient rendibilitat en determinats sectors productius per a assumir-los”, afigen.

Així mateix, LA UNIÓ qualifica de cridaner que la patronal i els sindicats acorden amb el Govern la nova pujada del nivell del Salari Mínim Interprofessional, i que les seues filials en el camp, ASAJA (CEOE) i UPA (UGT), es mostren crítiques amb les conseqüències de la seua aplicació fins al punt de qualificar-lo d’inassumible, ja que no es pot promoure una cosa i estar en contra de les seues conseqüències alhora.

Perquè es puga materialitzar aquesta proposta de pujada d’SMI plantejada els preus que perceben els llauradors i ramaders haurien de ser molt més alts per a aconseguir rendibilitat. LA UNIÓ reclamarà una revisió fiscal del sistema de mòduls que contemple tant la pujada actual del SMI com l’actualització automàtica quan es produïsquen les previstes per als pròxims anys, amb l’objectiu que es tinguen en compte uns marges reals per a cada activitat agrària i ramadera i s’aplique una fiscalitat justa per al sector.