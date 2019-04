LA UNIÓ revela que els citricultores sud-africans poden utilitzar 62 matèries actives de pesticides prohibides a la UE i algunes d’elles tenen risc per a la salut humana segons l’OMS

Connect on Linked in

L’organització reclama al costat de AVACU una bateria de propostes per a defensar els interessos dels productors i consumidors davant la competència deslleial que pateixen respecte als de països tercers

A través d’un estudi que no ha entrat de moment en les analítiques a les produccions importades

Els productors de cítrics de Sud-àfrica poden utilitzar 62 matèries actives de pesticides l’ús de les quals està prohibit per als de la Unió Europea, segons un estudi presentat hui en roda de premsa per LA UNIÓ de Llauradors al costat de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) a través d’un laboriós procés de treball efectuat pels seus serveis tècnics.

L’estudi de l’organització agrària s’ha fet sobre les 305 principals matèries actives que s’utilitzen en la citricultura. D’eixes 62 utilitzades a Sud-Àfrica, l’Organització Mundial de la Salut té qualificades a 13 com a extremada o altament perilloses. LA UNIÓ vol deixar clar que en l’estudi no s’han realitzat de moment analítiques a les produccions importades i és funció de les diferents Administracions el control d’eixes substàncies actives en els productes que arriben als mercats europeus.

La Comissió Europea estableix nivells màxims de residus (LMR) per a pesticides, és a dir, els nivells més alts de residus de pesticides que són legalment tolerats en els aliments, inclosos els productes importats. S’aplica un LMR predeterminat general de 0,01 mg/kg quan no s’esmenta específicament un pesticida. Els llauradors, comerciants i importadors han de complir amb els LMR perquè són responsables de la innocuïtat dels aliments. De l’estudi fet per LA UNIÓ es comprova que de les 13 matèries catalogades com a extremada o altament perilloses utilitzades a Sud-àfrica, 4 tenen un Límit Màxim de Residus (LMR) superior al límit més predeterminat (0,01 mg/kg). I un pesticida i un nematicida en particular superen fins a 5 i 10 vegades, respectivament, eixe LMR més baix. En aquest sentit, LA UNIÓ reclama per a una protecció efectiva dels consumidors eliminar el nivell màxim de residus (LMR) predeterminat general per a pesticides de 0,01 mg/kg i establir-se en 0 mg/kg per als pesticides no autoritzats a la Unió Europea. A més, els límits màxims de residus (LMR) s’ha d’establir segons els criteris estrictes de la Unió Europea i no a petició del país exportador.

En l’estudi també s’analitza des d’un punt de vista toxicològic les 20 matèries actives de pesticides que s’utilitzen per al control de plagues o malalties en citricultura (com el Citrus Black Espot-CBS o la Thaumatotibia leucotreta) que tenen el seu ús prohibit a la UE, però que s’empren habitualment a Sud-àfrica. Les conclusions són evidents per a la salut humana perquè segons l’Organització Mundial de la Salut 6 d’elles tenen un risc cancerigen probable, 5 tenen efecte segur sobre la reproducció humana i 7 un efecte probable sobre la reproducció humana. L’entrada d’una plaga d’aquesta magnitud en el nostre territori podria ser un autèntic drama i els càlculs indiquen que si el CBS s’introduïra, els costos de la citricultura s’elevarien un 40% i la farien totalment inviable.

Tant Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ com Fernando Moner, president de AVACU, han insistit hui a “comprovar l’origen i apostar per comprar els productes més pròxims perquè garanteixen els estàndards més exigents de qualitat, sostenibilitat, seguretat i respecte mediambiental”.

LA UNIÓ s’ha entrevistat en els últims mesos amb la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i ha contactat també amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària -EFSA-. A partir de la presentació hui d’aquest estudi es traslladarà també a la Comissió Europea, als consumidors europeus i al Parlament Europeu a través dels eurodiputats que isquen elegits després de les eleccions del pròxim 26 de maig.

LA UNIÓ, davant aquesta situació de competència deslleial i discriminació dels nostres productors malgrat ser europeus, demana una reciprocitat i per tant la prohibició d’importació de cítrics de països tercers que tinguen autoritzat la utilització de matèries actives l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea i, especialment, aquelles catalogades per l’OMS com a extremada o altament perilloses.

De la mateixa manera LA UNIÓ demana la realització d’analítiques a totes les entrades de cítrics en territori de la Unió Europea procedents de països tercers, amb la finalitat de rebutjar els enviaments amb detecció de matèries actives no autoritzades a la UE i garantir, així, que no siguen distribuïdes en els Estats membres. Els acords comercials han de contemplar l’obligatorietat que els països que exporten a la Unió Europea han d’assegurar l’estricte compliment de les normes fitosanitàries comunitàries.

Sol·licita també una unificació a nivell comunitari dels criteris i normes d’inspecció fitosanitàries en frontera, la prohibició de la importació de cítrics procedents de zones amb plagues i malalties declarades de quarantena per la Unió Europea; així com establir l’obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers amb plagues de quarantena i segons els criteris que establisca la Unió Europea i no els que traslladen aquests països tercers.