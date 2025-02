LA UNIÓ treballa en diversos projectes de valorització de la palla en el cultiu de l’arròs

Innovació i Sostenibilitat: La Valorització de la Palla en el Cultiu de l’Arròs

Projectes Prometedors per a la Transformació de Residus Agraris

La Unió Llauradora ha presentat a Sueca els resultats de diversos projectes de valorització de la palla de l’arròs en els quals participa i que tenen, segons l’organització, resultats molt prometedors. La jornada ha estat inaugurada pel secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, i pel secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori, Raúl Mèrida.

Més de 120 persones -llauradors, científics, organismes oficials, proveïdors de tecnologia, centres tecnològics i entitats financeres- han participat en un esdeveniment en què s’han exposat solucions per a donar valor al residu de la palla de l’arròs, que oscil·la cada campanya entre 50 i 60.000 tones.

L’objectiu de LA UNIÓ és, en primer lloc, dissenyar sistemes que permeten traure la palla del camp independentment de les condicions meteorològiques. Cal tindre en compte que la recollida es realitza habitualment en un mes, amb humitat i en època de pluges. En este sentit, l’organització agrària treballa ja amb màquines llevaneu adaptades portades des d’Alemanya.

Durant la jornada, s’ha presentat el projecte Biotech-Rice, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats), i a través del qual la palla valoritzada s’emprarà en cosmètica per a previndre l’estrés oxidatiu que causa envelliment. De moment, els resultats en laboratori són molt bons i pròximament es faran proves en humans.

També s’ha exposat el projecte Straw4footwear, finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (IVACE + i). En este cas, la valorització de la palla s’utilitza per al calçat amb una empresa com és Analco, que ja ha fabricat elements per a sabates.

Un altre dels projectes és StrawMat, finançat pel Ministeri d’Agricultura i on la valorització de la palla s’usa per a biomaterial de construcció.