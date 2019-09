La Unitat Canina d’Alberic aconsegueix l’or en les proves autonòmiques

Connect on Linked in

L'agent Javier Moragues i el seu gos Odín s'imposen a Oriola malgrat representar a la localitat amb menor població



La Unitat Canina d’Alberic és un referent dins del panorama valencià i espanyol. L’agent Javier Moragues i el seu gos Odín ho han confirmat de nou esta setmana amb la victòria en el prestigiós certamen organitzat per Oriola i que comptava amb representació de les principals unitats canines del territori valencià, pel que podia considerar-se un torneig autonòmic. I el nivell és molt alt, ja que unitats com les de la Policia Local de València, Vila-real, Alacant, la Vila Joiosa, Elx o Paterna compten amb anys d’experiència i múltiples recursos a la seua esquena. De fet, Alberic era la població més xicoteta a presentar-se al concurs però Moragues i Odín van demostrar de nou la seua gran capacitat en les proves organitzades, basades en la detecció de substàncies estupefaents en diferents àmbits. I és que les proves són una manera de constatar l’eficàcia de la Policia Local i les seues unitats canines en la dissuasió, prevenció i lluita contra el consum de drogues. També en l’ajuda davant situacions d’emergència en les quals l’olfacte dels ensinistrats gossos és essencial per exemple per a trobar a persones després d’un sinistre.

Les tres proves del certamen d’Oriola constaven de la detecció entre quinze motxilles de dos grams d’heroïna; en diferents vehicles de boles d’haixix i cocaïna; i en un parc públic de marihuana. Odín, el pastor belga de la unitat alberiquenya, va batre el rècord de temps en diverses disciplines, situant-se com un rival imbatible per als seus contrincants. Ho va fer, a més, sense falsos positius.

Moragues i Odín (com també feia amb Ragnar, un altre gos de gran importància per a la policia d’Alberic) entrena amb altres unitats valencianes reproduint situacions reals, fins i tot amb persones. Només així afinen l’olfacte dels cans, que són vitals per exemple en les zones públiques com a instituts. “Són a més un canal de comunicació amb la ciutadania perquè el gos és molt ben acollit pels veïns i els joves”, afirma Moragues.

Amb Ragnar ja es va dur a terme en els últims cursos un pla per a combatre el consum d’estupefaents en els instituts i es va aconseguir disminuir considerablement la quantitat. A més, es van complementar amb xarrades amb els estudiants. La Unitat Canina d’Alberic també participa en un programa per a la prevenció del càncer de pròstata al costat dels seus companys de Vila-real. Els investigadors van trobar una evidència científica que permetia diferenciar els pacients que tenen càncer dels quals no mitjançant les mostres d’orina per part dels gossos. El càncer de pròstata és el segon més comú en els homes a tot el món i es detecta per una proteïna en sang que també a vegades es manifesta en altres malalties diferents al càncer, que són realment freqüents. Quan es detecta aquesta proteïna, tots els afectats se sotmeten a una biòpsia de pròstata, un mètode molt invasiu que en el 70% dels casos determina que el pacient no pateix càncer. Per tant, es tracta d’evitar que les persones passen per aquesta prova si abans s’ha detectat en l’orina algun marcador diferent que poden olorar els cans.

“Aquesta victòria assegura la continuïtat del projecte perquè és el colofó a molt de treball durant anys, des que en 2014 començàrem amb el projecte de la Unitat Canina de la Policia Local d’Alberic”, addueix Moragues.