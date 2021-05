La Unitat Canina de Bombers de l’Ajuntament de València ha participat en més d’un centenar d’intervencions en els últims sis anys

Print This Post

Aarón Cano: “El treball que realitzen estos cans és molt important. Es tracta de servicis molt sensibles, buscar a una persona desapareguda, més si cap a un menor o a un ancià”

La Unitat Canina de Rescat (UCR) del Departament de Bombers de l’Ajuntament de València ha participat en més d’un centenar d’intervencions en els últims sis anys, des de desaparicions de menors fins a ancians amb Alzheimer o enderrocaments d’edificacions, segons ha informat hui el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, després de ressaltar “el formidable treball que realitzen des de la seua fundació l’any 2008”.

“Llavors esta unitat encara depenia de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil però nou anys després, els seus integrants es van convertir en especialistes i va passar a formar part de la Unitat d’Intervenció. La seua importància dins de l’organigrama s’adverteix en el nombre de cans que la integren: La Unitat va nàixer amb 5, hui són 11 i un altre més que s’incorporarà de manera imminent”, ha explicat el regidor.

“Realitzen servicis molt sensibles, amb perfils molt vulnerables, i són un element important de l’àrea de Seguretat i de l’Ajuntament de València” ha assenyalat Cano, després d’advertir que molts municipis han sol·licitat l’ajuda de la Unitat Canina i s’ha col·laborat amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat.

“L’estiu passat vam trobar a un ancià amb Alzheimer que s’havia perdut al Parc Natural del Saler en tot just una hora gràcies a la mobilització de la Unitat Canina de Rescat” ha recordat José Varea, responsable d’esta Unitat en Bombers de l’Ajuntament de València que admet que l’activitat de la unitat que dirigeix és intensa. “No parem” ha assenyalat este bomber que indica que el rescat no és l’única activitat en la qual participen els cans, també col·laboren amb teràpies per a menors i persones, ha manifestat.