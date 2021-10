Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Unitat Canina d’Alaquàs ha rebut aquest guardó en reconeixement al seu treball i implicació pel que fa a la protecció i benestar animal

La Unitat Canina de la Policia Local d’Alaquàs ha rebut el guardó a les Experiències i Bones Pràctiques atorgat pel jurat dels Guardons als Serveis Policials per a la Protecció Animal organitzats per la Xarxa per a la Protecció Animal (REPA) en col·laboració amb la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya.

El premi es va lliurar el dimecres 6 d’octubre a Madrid, en el marc de la Jornada sobre Protecció Animal organitzada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 que va comptar amb la presència de la ministra Ione Belarra. En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i els dos agents policials que formen la Unitat Canina d’Alaquàs, Sergio A. i Jose S.

La Unitat Canina d’Alaquàs compta actualmente amb dos gossos: Bennon K4 i Chloe K6. Va nàixer l’any 2012 amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar i la seguretat ciutadana de la població, sent una de les unitats canines pioneres en la Comunitat Valenciana. Des de la seua creació, ha vetllat de manera directa pel compliment de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, educant i assessorant en aquest sentit i va ser incorporada com una innovació dins de la Policia Local d’Alaquàs amb gran èxit.

Des de la Unitat Canina d’Alaquàs es presten diferents serveis amb una gran implicació en la protecció i el benestar animal. S’encarrega del control en parcs, jardins i zones verdes així com de la intervenció de drogues en immobles, vehicles i via pública. És la responsable de l’averiguació i tramitació de diligències penals per maltracte animal i compliment de les lleis estatals, autonòmiques i municipals a més de realitzar una gran tasca en la prevenció del consum i tràfic de drogues.

Durant els seus 9 anys de vida imparteix programes formatius als centres educatius d’Alaquàs sota el nom “Joventut Sana” i Benestar Animal”. Es tracta de xerrades per a l’alumant d’entre 10 i 16 anys a través de les quals s’ensenya com s’ha de tindre cura d’un animal així com les normatives aplicables, primers auxilis en animals ferits i principalment respecte, civisme, responsabilitat i conscienciació amb els animals i el seu entorn. Els programes, dels quals s’han beneficiat més de 2000 alumnes, han obtés grans resultats i són una de les activitats més sol·licitades a la Policia Local d’Alaquàs.

La Unitat Canina realitza a més col·laboracions amb el Cos Nacional de Policia així com també amb la Fiscalia de Medi Ambient de València, salvant vides de nombrossos animals i protegint-los d’agressions o maltractaments. Cal destacar a més que la Unitat compta entres altres reconeixements com la Felicitació Pública a Títol Col·lectiu per part de la Generalitat Valenciana.