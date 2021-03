La Unitat de Biologia Molecular de la Fe realitza cada any 20.000 estudis moleculars personalitzats de pacients amb càncer

Print This Post

Aquest servei ha renovat la seua acreditació UNE-EN ISO 15.189 per a realitzar estudis moleculars en pacients oncològics

Han incorporat nous marcadors moleculars, noves metodologies i procediments moleculars més ràpids i robustos

La Unitat de Biologia Molecular (UBM), pertanyent al Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, és un laboratori pioner en el diagnòstic molecular del càncer que presta servei tant a aquest hospital com a diferents centres del territori nacional, i que compta amb una trajectòria de més de 25 anys en el diagnòstic molecular del càncer.

En aquest sentit, la doctora Begoña Laiz, directora de l’Àrea de Diagnòstic Biomèdic i cap de Servei d’Anàlisis Clíniques de la Fe, ha destacat que “l’activitat assistencial desenvolupada per aquesta unitat ha experimentat un cridaner increment en els últims anys, realitzant-se més de 20.000 determinacions durant l’any 2020 i manifestant, amb això, un clar lideratge entre les institucions públiques de serveis sanitaris”.

En general, els estudis moleculars que es duen a terme per aquesta unitat permeten establir estratègies personalitzades en cada pacient millorant el diagnòstic, establint el risc individual o pronòstic, predient la resposta al tractament i/o monitorant la resposta a aquest.

Recentment, aquesta unitat ha renovat la seua acreditació UNE-EN ISO 15.189 obtinguda en 2018 que atorga l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per a estudis moleculars orientats a oferir una medicina personalitzada en pacients oncològics. La implantació d’aquesta norma en el 2018 va posicionar a aquesta unitat com el laboratori clínic amb l’abast més ampli i major volum d’activitat a nivell nacional per a la realització d’estudis moleculars en càncer emprant tecnologies capdavanteres.

Amb la reacreditació de 2020, a més, amplia per segona vegada l’abast del seu expedient, incorporant nous marcadors moleculars (com a gens de moderada penetrancia en pacients amb síndrome de càncer de mama o ovari hereditaris), noves metodologies (com la PCR digital) o procediments moleculars més ràpids i robustos. Aquesta segona ampliació és fruit de la constant actualització científica i tecnològica, i contribueix a la millora en l’assistència clínica.

La doctora Marta Llop, responsable de Qualitat d’aquesta unitat, indica que “després de l’auditoria realitzada, la ENAC ha conclòs que aquesta Unitat disposa d’un sistema de gestió de la qualitat eficaç, que el laboratori és tècnicament competent i que els nous mètodes implementats compleixen amb la norma, afermant, d’aquesta manera, el seu compromís amb la qualitat i la competència tècnica e l’activitat assistencial”.

La seua labor assistencial se centra, principalment, en tres línies de treball, (Predisposició hereditària al càncer de mama i ovari, Oncohematología i Dianes terapèutiques en el tumor sòlid) oferint una cartera de serveis amb més de 50 marcadors moleculars que ajuden en el maneig clínic del pacient.

Les doctores Immaculada de Juan, Eva Barragán i Sarai Palanca, facultatives responsables de les tres línies de treball, han assegurat que “la unitat està fermament compromesa amb les necessitats requerides per la medicina de precisió, vetlant per l’excel·lència, efectivitat i qualitat en l’assistència sanitària”.