La Unitat de Guies Canins de Policia Nacional visita als xiquets i xiquetes d’Alboraia

Connect on Linked in

L’alumnat de l’Escola d’Estiu ha rebut aquesta especial visita per a conéixer de prop el treball policial

El regidor d’Educació, Ismael Rubio, ha acompanyat a agents i personal de l’Escola d’Estiu en aquest acte amb l’alumnat.

L’Escola d’Estiu organitzada per l’Ajuntament d’Alboraia ha rebut una visita molt especial: la de la Unitat de Guies Canins de la Policia Nacional.

Els xiquets i xiquetes han pogut conéixer de prop als agents de la Unitat de Guies Canins del CNP i als seus companys quadrúpedes, per a saber més del treball que exerceixen en els cossos i forces de seguretat de l’estat. I també per a donar afecte i acariciar a aquests ajudants de policia tan especials, que es van passejar per tots els grups d’alumnes per a presentar-se.

En finalitzar la jornada, els agents van entregar plaques honorífiques als xiquets i xiquetes, que van assumir el compromís de portar-se bé i fer honor a aquest distintiu tan especial.

Les persones assistents van passar un matí coneixent una mica més el treball policial i a les persones que l’exerceixen, una activitat que serveix per a acostar el Cos Nacional de Policia als i les més xicotetes del nostre municipi.