La Unitat de Marcapassos de l’Hospital de la Ribera obté la màxima acreditació de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva

Esta acreditació, basada en estàndards a nivell nacional, reconeix que l’Hospital de la Ribera compleix amb tots els protocols de qualitat

El centre alcireny implanta cada any més de 160 marcapassos en pacients amb alteració del ritme del cor

Junt amb l’acreditació, 3 especialistes de la Ribera han rebut a títol individual el Alt Grau de competència que atorga esta Societat Científica

La Unitat de Marcapassos de l’Hospital Universitari de la Ribera, integrada en el Servei de Medicina Intensiva, ha obtingut el Nivell III de Competència en Estimulació Cardíaca, la màxima acreditació que atorga la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC).



Esta acreditació, basada en estàndards de qualitat aprovats a nivell nacional, reconeix que la Unitat de Marcapassos del centre alcireny compleix amb tots els protocols i processos d’atenció i seguiment del pacient, i que compta amb la més avançada tecnologia i un equip multidisciplinari de professionals que permeten abordar tot tipus de casos.



Per al cap de la Unitat de Vigilància intensiva de l’Hospital d’Alzira, Rafael Garcés, “esta acreditació suposa un reconeixement al treball realitzat pels professionals d’esta Unitat implicats en l’implant de marcapassos”.



Una completa auditoria



Per a l’obtenció d’esta acreditació, la Unitat de Marcapassos de l’Hospital Universitari de la Ribera va superar una extensa auditoria per part de l’equip avaluador de la SEMICYUC, que va valorar molt positivament la preparació dels especialistes que integren la Unitat, la seua labor investigadora, les instal·lacions i l’existència de diversos grups de millora que vetlen contínuament per la seguretat clínica.



Segons Garcés, “un altre dels requisits que s’exigeix per a obtindre esta acreditació fa referència a l’activitat anual, amb la finalitat de garantir en les unitats acreditades un alt nivell d’experiència i competència en esta mena de dispositius”.



Així, la Unitat de Marcapassos de l’Hospital de la Ribera implanta anualment més de 160 marcapassos i holter subcutanis en pacients que presenten qualsevol tipus d’alteració del ritme del cor.



Així mateix, esta acreditació certifica que Hospital d’Alzira desenvolupa un complet programa docent per a metges residents, amb l’objectiu de formar a futurs especialistes en estimulació cardíaca.



Alt Grau de Competència



Junt a esta acreditació, un total de 3 especialistes de la Unitat de Marcapassos de l’Hospital d’Alzira han rebut, a títol individual, el més alt Grau de Competència denominat ‘Coneixement, habilitat i capacitat per a la formació en estimulació cardíaca’ que atorga la SEMICYUC.



Esta distinció reconeix la labor i la trajectòria d’aquells experts que en els últims 3 anys han participat en 50 implants i han col·laborat en publicacions científiques, comunicacions o assajos.

Els 3 especialistes de la Unitat de Marcapassos que han obtingut este grau són els doctors Carlos Antón, Isabel Rueda i Lorena Santiago.