La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de Paiporta programa les activitats anuals

El servei, creat al 2017, compta amb 40.000 euros de pressupost per a promoure hàbits de vida saludables

El Regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública de Paiporta, Rafa Gadea, s’ha reunit amb tècnics de l’àrea per a treballar sobre la programació d’activitats a realitzar durant el present any per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA). Aquest servei municipal treballa amb l’objectiu de promoure conductes saludables i combatre les diferents addiccions en totes les franges d’edat de la població paiportina i està finançada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

Les activitats de la UPCCA es troben emmarcades dins del Pla Municipal de Drogodependències i altres trastorns addictius de Paiporta. Les activitats de prevenció programades parteixen des de l’àmbit comunitari, familiar i escolar com a eixos centrals del Pla.



De la mateixa manera es planteja, a més de les activitats preventives, una prevenció indicada (individualitzada) i selectiva (grupal) de tots i totes els habitants de Paiporta que requerisquen informació, assessorament i intervenció en relació amb les conductes addictives, per al que s’estima que l’Ajuntament disposarà d’un pressupost de 40.000 euros.