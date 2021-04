La Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent de la Ribera atén cada any a prop de 150 xiquets per sospita de Trastorn de l’Espectre Autista

Connect on Linked in

Les persones amb TEA tenen dificultats per a comunicar-se i interactuar amb els altres, així com per a manejar les emocions pròpies i alienes

La detecció precoç i la intervenció primerenca afavoreixen una bona evolució de la persona que ho pateix

Els experts aconsellen fomentar les relacions del xiquet i observar el seu comportament social i emocional des de molt xicotets

La Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent (USMIA) del Departament de Salut de la Ribera, atén cada any a prop de 150 xiquets per sospita de patir un Trastorn de l’Espectre Autista.

Demà, 2 d’abril, es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, una alteració que es caracteritza per les deficiències en la interacció i comunicació social, així com pels comportaments repetitius i restringits (fixació o interés molt fort per un tema) en els qui el presenten.

Segons destaca Lorena Blasco, psicòloga clínica del Departament de Salut de la Ribera, “a pesar que molts xiquets amb aquest trastorn poden comptar amb una capacitat intel·lectual en la mitjana o superior a la seua edat, tenen serioses dificultats per a fer front a la seua vida quotidiana, com fer amics, identificar i manejar les emocions pròpies i alienes, o entendre les normes no escrites del funcionament social”.

Per això -continua Blasco-, pot semblar que a aquests xiquets no els agrade participar en jocs i activitats de grup, la qual cosa té com a conseqüència un aïllament social a vegades mal entés, en el cas que els adults i la resta de companys no comprenguen les seues dificultats i no actuen amb l’empatia necessària”.

Així mateix, un xiquet o adolescent que presenta aquest tipus de trastorn pot tindre dificultats per a mantindre el contacte ocular amb la persona amb la qual parla. Això pot interpretar-se com falta de veracitat en el que diu o falta de confiança. No obstant això, “aquesta actitud amaga la necessitat del menor d’evitar alguna cosa que li resulta incòmode. En aquests casos, és essencial entendre-ho i no forçar-li a canviar d’actitud per a no envair-li”, ha afirmat Blasco.

Per part seua, María Beltrán, psiquiatre infantil de la USMIA de la Ribera, ha assenyalat que “aquest tipus de xiquets també poden presentar importants alteracions sensorials –auditives, visuals, olfactòries o orals-; així, per exemple, és habitual en aquests xiquets la hipersensibilitat a forts sons o el rebuig a olors i/o sabors quotidians, la qual cosa interfereix en el seu contacte amb l’entorn i dificulta la comunicació interpersonal”.

Importància de la detecció precoç

Els experts aconsellen a pares, mares i professionals implicats, que presten especial atenció al comportament social i emocional del xiquet des dels primers moments de vida, ja que s’ha demostrat que la detecció precoç i la intervenció primerenca sobre el TEA afavoreixen una bona evolució de la persona que el pateix.



Senyals com l’alteració en el to de veu, la falta de congruència entre la comunicació verbal i la no verbal, la interpretació literal del llenguatge, la falta d’empatia, la repetició de moviments o dificultats per a mantindre el contacte ocular amb la persona que parla, poden revelar l’existència d’un Trastorn de l’Espectre Autista en un menor.



Abordatge terapèutic

En aquest sentit, els especialistes assenyalen que als xiquets amb TEA, la rutina els sol proporcionar seguretat i confiança, mentre que les situacions noves poden ocasionar-los angoixa i terror. Segons María Beltrán “per als menors amb aquest trastorn, la rutina és la millor manera de controlar la seua ansietat, sent molt útil anticipar-los els canvis i les novetats”.

Fins a la Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent de la Ribera, situada en el Centre Sanitari Integrat (CSI) de Sueca, es deriven, des dels serveis de Pediatria d’Atenció Primària, aquells menors que presenten els primers signes i senyals d’alarma. Així mateix, aquests pacients són derivats simultàniament al Servei de Neuropediatria de l’Hospital d’Alzira i als Centres d’Atenció precoç de la comarca (a l’Alcúdia, Alzira i Llaurí) per a començar amb l’estimulació.

En aquest sentit, cal destacar que els especialistes de la USMIA duen a terme amb aquests xiquets una intervenció interdisciplinària que treballa cada cas des de la perspectiva familiar, escolar i social.



Els xiquets amb TEA requereixen “d’una mirada inclusiva per part de tots, en la qual es comprenguen les seues diferències i es promoga la seua integració amb les mateixes oportunitats que els altres. Amb el suport familiar, escolar i social poden arribar a tindre una qualitat de vida similar a la de qualsevol xiquet”, conclou Beltrán.