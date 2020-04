La Unitat del SAMU DIII de l’Alcúdia estrena seu

Print This Post

En un temps rècord, i en plena crisi del COVID 19, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha dotat d’una nova seu a la Unitat del SAMU DIII de l’Alcúdia, adequant les antigues dependències de Protecció Civil del poble a les necessitats del servei, que cobreix les urgències sanitàries de la Ribera Alta.

La unitat del SAMU estava ubicada, des de 1998, en les dependències del Centre de Salut de l’Alcúdia, ocupant un espai que, amb el temps, havia quedat insuficient i amb mancances funcionals importants per als membres dels equips de la unitat. La Conselleria de Sanitat tenia previst donar solució a mig termini, fent una base nova per al SAMU, però la crisi del coronavirus i la trista circumstància dels contagis de 2 membres de l’equip, feia molt més urgent dotar la unitat d’una nova seu que complira amb el programa funcional dels centres del Servei d’Emergències Sanitàries de València, que marca la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.



Des d’esta setmana la nova seu està ja funcionant amb normalitat i l’ajuntament ha rebut sengles cartes d’agraïment, una de la directora del Servei d’Emergències Sanitàries, Begoña Arcos i altra de tots els membres dels equips que componen la dotació del personal sanitari de la unitat del SAMU DIII de l’Alcúdia, en que entre altres coses agraïx l’equip municipal “que heu treballat sense descans per a que poguérem tindre una base amb totes les mesures e instal·lacions necessàries…

Des d’un primer moment heu estat recolzant-nos i treballant per a que aquesta base fora possible, inclús durant aquests dies tan complicats que estem travessant. Hem de dir-vos que heu fet un treball impecable”.



L’actuació ha consistit en l’habilitació parcial d’un local existent amb una superfície construïda d’uns 200 m2. La brigada d’obres de l’Ajuntament, sota la direcció de l’oficina tècnica municipal, ha hagut de fer algunes demolicions parcials així com una redistribució de barandats , així com treballs de fusteria interior i exterior: s’ha instal3lat una porta de dimensions adequades per a l’entrada i sortida de l’ambulància medicalitzada



En resum, s’han realitzat les obres necessàries per que el local comptara amb una sala multi usos, 4 dormitoris individuals, 2 banys, una cuina/office i una zona de neteja, a més d’un magatzem de farmàcia i fungibles, garatge per a l’ambulància i una sala de taquilles.



També s’han realitzat treballs en el vial, on s’ha senyalitzat i delimitat a la calçada la reserva d’aparcament de l’ambulància i de places per a treballadors del servei i s’ha disposat en la vorera d’una toma de recàrrega elèctrica per l’equipament de l’ambulància.