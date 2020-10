La Unitat d’Igualtat del Marítim de València en 2020 duplica les atencions del’any anterior

Print This Post

Lucia Beamud ha visitat hui estes dependències municipals que descentralitzen les polítiques d’Igualtat

La Unitat d’Igualtat del Marítim, espai municipal d’informació, orientació i assessorament amb perspectiva de gènere, ha prestat enguany (amb dades fins a l’11 de setembre) un total de 409 servicis, 187 més que l’any passat. D’estes atencions, 274 han sigut individualitzades, i dos d’elles han estat protagonitzades per hòmens. Pel que fa a les dones que han sigut ateses, 114 han patit de violència de gènere.



La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud, ha facilitat hui estes dades, i ha destacat que, “malgrat el confinament i l’impacte de la covid-19, este centre ha duplicat el nombre d’atencions a l’últim any”. D’esta manera, ha subratllat la “importància de descentralitzar les polítiques d’Igualtat” i ha defés que esta acció “permet que la Igualtat arribe a cada racó de la ciutat”.



Tras visitar este espai, ubicat al carrer de la Reina del Cabanyal, l’edil que s’ha acostat fins estes dependències acompanyada de la directora del Centre Espai Dones, Amparo Ramírez, ha recordat que “l’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania esta oficina per informar de recursos existents: socials, jurídics, sanitaris, així com d’activitats desenvolupades per promoure la igualtat i combatre la violència de gènere”.



“Es tracta- tal com ha explicat- d’un recurs molt important i consolidat, ja que a més de duplicar les atencions personals també ha augmentat considerablement les accions amb professionals i associacions i entitats del barri”. Concretament, el 2020 la Unitat d’Igualtat del Marítim ha atés 78 professional front als 29 atencions de 2019, i s’ha treballat amb les peticions de 57 associacions 26 més que l’any anterior.



“És un centre que cada volta té més força al Marítim i és imprescindible per al teixit associatiu la ciutadania en general d’este districte, que s’està dinamitzant amb diferents tallers i activitats, com les que es preparen, amb la col·laboració d’entitats i col·lectius de la zona, per commemorar el 25 de novembre el Dia Internacional de l’Eliminació de la violència contra la Dona.