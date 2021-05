La Unitat d’Investigació Oftalmològica “Santiago Grisolía” de Fisabio i el Peset compleix 20 anys d’estudis contra la ceguesa

Print This Post

Les principals línies d’investigació de la unitat se centren en el glaucoma, la retinopatia diabètica i la nutrigenética ocular



A nivell internacional col·labora en estudis amb les Universitats de Tufts-Boston, Florència, Roma, Coïmbra o l’hospital Johns Hopkins

La Unitat d’Investigació Oftalmològica “Santiago Grisolía” (UIO-SG) celebra enguany el seu vint aniversari. La va fundar en 2001 la Doctora María Dolores Pinazo Durán, oftalmòloga i investigadora del Departament de Salut de València – Doctor Peset i de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio). Va ser la primera unitat d’investigació oftalmològica que es va crear en tota Espanya dins del servei públic de salut.

“La incorporació de personal per a investigació bàsica, al costat dels professionals de la sanitat, és fonamental per al funcionament i la productivitat científica de qualsevol grup, sempre amb translació al pacient. El fet que s’uniren especialistes en Biologia, Farmacologia i Medicina a les línies d’investigació que desenvolupàvem ens va proporcionar la clau per a optimitzar els nostres estudis”, explica la Doctora Pinazo Durán.

La missió de la UIO-SG és “oferir investigació d’excel·lència a la societat, amb la fi màxima de previndre la ceguesa i afavorir la qualitat de vida de la nostra població”, assegura la investigadora principal d’aquesta Unitat.

Assoliments en investigació

Des de la UIO-SG es va descriure per primera vegada la malformació irreversible del nervi òptic i el risc de ceguesa en xiquets/as amb síndrome alcohòlica fetal i altres síndromes tòxiques provocades per l’abús de l’alcohol i/o drogues durant l’embaràs. Aquests estudis, referenciats a nivell mundial, es van realitzar amb les Universitats de Göteborg (Suècia) i Porto (Portugal).



A més, la unitat també va ser pionera a estudiar quins són els efectes nocius de la nicotina per a la visió en persones fumadores, substància que afavoreix la progressió del glaucoma ja que danya especialment al nervi òptic.

En relació amb les persones amb diabetis, la UIO-SG ha descobert nous marcadors moleculars que comporten un risc major de patir retinopatia; alguna cosa que també ocorre amb el glaucoma. El personal investigador de la unitat ha treballat en aquests biomarcadores clínics, moleculars i també genètics del risc de patir malalties oculars, entre els quals destaquen els pro-oxidants i els gens relacionats amb la inflamació i mal vascular.

Estudis en nutrigenética ocular

El consum d’aliments rics en vitamines antioxidants, àcids grassos omega-3, així com fer exercici físic, mantindre el pes corporal i evitar el tabac i l’alcohol ajuden a protegir els ulls i la visió. Tots aquests són riscos modificables que eviten malalties oculars i sobre ells també treballa la UIO-SG, al costat de les associacions de pacients.

Així mateix, la UIO-SG, en col·laboració amb el departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València (UV), és pionera en estudis de nutrigenética en glaucoma. En aquest sentit, en un dels primers estudis publicats per la unitat es va trobar que diversos polimorfismes genètics s’associen a nivells baixos de vitamina C i E.

Col·laboració internacional

A nivell internacional la UIO-SG col·labora amb universitats com la Tufts-Boston (Massachusetts, USA), la de Florència i la Universitat de Roma Tor Vergata ambdues a Itàlia; amb els Hospitals Entre Douro e Vouga (Portugal), Romagosa-Fundació VEURE (Córdoba, Argentina) i el Johns Hopkins (Wilmer Eye Institute, Baltimore, Maryland, USA) i amb centres d’investigació com el Queen Silvia Children´s Hospital de Göteborg (Suècia).

Dins de la UIO-SG s’han defensat vint-i-cinc tesis doctorals realitzades per oftalmòlegs i investigadors/as de ciències de la visió relacionades amb investigació bàsica i traslacional. Hui dia, la unitat compta amb tretze investigadors/as. Des de 2012, forma part de la Xarxa Temàtica d’Investigació Cooperativa en patologia ocular (OFTARED) i pertany a l’organització internacional Women´s Eye Health, que investiga la salut ocular de les dones.

“En aquest XX aniversari de la fundació de la UIO-SG desitgem agrair en gran manera la mentorización i suport incondicional del professor Santiago Grisolía; i també donar les gràcies a les empreses de farmaindustria i tecnologia que ens han donat suport ininterrompudament a través de finançament d’assajos clínics i biotecnològics, així com a les societats científiques i a les estimades associacions de pacients oftalmològics”, expressa la Doctora Pinazo Durán.