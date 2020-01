La unitat mòbil de prevenció del càncer de pell visita Almussafes

Print This Post

El servici gratuït ha atés a més de mig centenar de persones durant el matí de hui dimarts



AECC Almussafes ha coordinat, de nou, la iniciativa preventiva



Gràcies a la gràcies a la gestió desenrotllada per la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes, la unitat mòbil de prevenció del càncer de pell s’ha instal·lat, durant el matí de hui dimarts, 28 de gener, junt amb l’edifici consistorial. Este servici, a què la ciutadania ja va poder accedir de forma gratuïta en tres jornades durant l’any 2016, dos més a principis i finals de 2018 i una al març del passat any, torna a la població per sèptima vegada vegada, davant de l’alta demanda existent. Des de les 9 i fins a les 14 hores han passat pel punt d’informació i anàlisi una total de 54 persones, els que han rebut consells de la doctora de l’IVO María Vicente Benavente. Quasi 400 veïns i veïnes s’han sotmés a estes revisions durant els últims anys, gràcies a esta iniciativa que acosta la sanitat al públic.

El servici de l’Associació Espanyola Lluita contra el Càncer que realitza proves per a previndre el càncer de pell ha visitat hui Almussafes. La Junta Local Lluita contra el Càncer ha sol·licitat, per sèptima vegada en els últims quatre anys, la presència de la unitat mòbil que du a terme estes anàlisis preventives, donada la gran acollida registrada en totes les edicions celebrades amb anterioritat.

El punt d’informació ha romàs obert a tota la ciutadania en l’esplanada de l’Ajuntament durant cinc hores, període en què el personal metge ha atés de manera personalitzada a més de 50 ersonas en la realització de la prova gratuïta.

La doctora María Vicente Benavente, professional de l’Institut Valencià d’Oncologia, ha desenrotllat una sèrie de proves per a detectar melanomes i altres tipus de tumors i per a aconsellar a la ciutadania sobre els hàbits de vida saludable per a evitar l’aparició d’esta malaltia.

Adela Lladosa, presidenta d’AECC Almussafes mostra la seua satisfacció per l’excel·lent resposta brindada per la ciutadania a esta proposta que beneficia des del punt de vista de la prevenció, a més d’aportar una major consciència ciutadana en la lluita contra esta malaltia.