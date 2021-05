Print This Post

La Universitat crea una eina d’identificació d’espècies que servirà per a ampliar l’inventari de la biodiversitat valenciana mitjançant una campanya de ciència ciutadana

La Generalitat Valenciana acaba de fer una crida a experts i aficionats perquè participen en una campanya de recollida de dades destinada a analitzar la distribució geogràfica i la biodiversitat dels coleòpters buprèstids, unes espècies d’escarabats fitòfags fàcilment identificables al territori valencià. El Museu UV d’Història Natural i el Servei de Vida Silvestre de la Generalitat han establit les claus per a la identificació d’aquells més característics i emblemàtics. La campanya estarà operativa fins el 31 d’octubre de 2021.

El Banc de dades de Biodiversitat (BDB) de la Comunitat Valenciana conté registres sobre la distribució geogràfica de més de 20.400 espècies silvestres. La plataforma es nodreix del treball de tècnics, agents mediambientals, docents, investigadors i, cada vegada més, aficionats disposats a posar els seus coneixements a l’abast públic.

De manera periòdica, el BDB organitza campanyes de recollida de dades de determinats grups de flora i fauna, com a esperó per a inventariar la biodiversitat valenciana i impulsar-ne el coneixement.

Dins d’aquesta dinàmica, la Generalitat Valenciana, a través del BDB, ha fet una nova crida a la col·laboració d’experts i aficionats per a la identificació, en aquesta ocasió, d’escarabats buprèstids (Coleoptera: Buprestidae), un conjunt de coleòpters fàcilment detectables en el camp i coneguts com ‘escarabats-joia’, ja que sovint presenten colors vistosos i iridescents.

El Museu de la Universitat de València d’Història Natural (MUVHN) i el Servei de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana han elaborat una guia d’identificació visual dels buprèstids, que se suma a la Sèrie de Claus d’Identificació de la Fauna Valenciana del BDB i que pot descarregar-se a les webs d’ambdues entitats.

La guia aporta informació sobre aquest grup d’insectes, sobre la biologia, l’hàbitat o els períodes d’activitat, entre altres factors; indica el grau de dificultat per a la detecció d’exemplars i va acompanyada de làmines fotogràfiques que il·lustren amb detall les espècies més característiques, la qual cosa permet identificar-les visualment en la natura.

Les noves claus visuals s’incorporen a un conjunt ja existent que abasta grups tan variats com ara amfibis, plantes o mol·luscos. Pel que fa als insectes, ja estan accessibles determinades eines d’identificació, també elaborades des del MUVHN, com per exemple les que permeten diferenciar la vespa asiàtica exòtica de les espècies autòctones més comunes.