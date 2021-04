La Universitat de Primavera d’Alzira debat aquest divendres sobre ‘La biodiversitat valenciana davant el repte del canvi global’

Connect on Linked in

La Universitat de Primavera d’Alzira analitzarà aquest divendres ‘La biodiversitat valenciana davant el repte del canvi global’. Amb la jornada d’Alzira s’inicia l’etapa d’Universitats de Primavera, que s’emmarquen en la iniciativa d’Universitats Estacionals, impulsada per la UV per a generar debats gratuïts i oberts als ciutadans sobre els aspectes més singulars de cada territori.

La Universitat de Primavera d’Alzira sotmetrà a debat al llarg d’aquest divendres, 23 d’abril, el tema ‘La biodiversitat valenciana davant el repte del canvi global’, en la qual ja serà la seua sisena edició. Amb aquesta jornada es dóna inici a l’etapa d’Universitats de Primavera, després de la celebració de les Universitats d’Hivern de Requena i Cofrentes.

Les Universitats Estacionals són una iniciativa de la Universitat de València (UV), organitzada a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb els ajuntaments de cada localitat i en col·laboració amb la Diputació de València i Caixa Popular. El seu objectiu és promoure el debat entorn d’un tema monogràfic lligat a la singularitat de cada àmbit geogràfic, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria. Aquesta acció acadèmica ja és en totes les comarques de la província, amb 20 edicions en altres tantes localitats, garantint la seua presència en tot el territori.

En 2021, aquestes jornades, gratuïtes i obertes a ciutadans de totes les edats, han recuperat el vincle amb l’estació de l’any que els dóna nom, després d’un any anòmal per les restriccions degudes a la pandèmia. I mantenen, a més, la distribució per àrees temàtiques -que reflecteixen la transversalitat de coneixement de la UV i la pluralitat de temes estudiats pels seus especialistes- i el caràcter semipresencial, que es va impulsar en 2020 amb la incorporació de l’enllaç en línia, que permet el seguiment de les sessions per streaming, facilitant l’assistència a les persones interessades. Com en 2020, la UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència, tant si és presencial com a en línia.

Universitat de Primavera d’Alzira

La Universitat de Primavera d’Alzira celebra enguany la seua sisena edició en el MUMA- Museu Municipal d’Alzira (C/ Sant Roc, 16) sota el títol ‘La biodiversitat valenciana davant el repte del canvi global’, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, la Diputació de València i Caixa Popular.

La jornada -que s’emmarca en l’àrea temàtica ‘Biodiversitat, Desenvolupament i Innovació Territorial’-, està dedicada a abordar el canvi global i el seu impacte sobre la biodiversitat a la Comunitat Valenciana, analitzant aspectes com la fragmentació i destrucció d’hàbitats; la contaminació de l’aire, el sòl i l’aigua; la sobreexplotació d’espècies; i la introducció d’espècies exòtiques. Per a explicar aquests factors de manera general i posar de manifest el seu impacte en la flora, fauna i ecosistemes del nostre territori, es comptarà amb la participació d’experts de la UV i personal tècnic de la Generalitat Valenciana. El programa inclou sis conferències, dirigides a docents, professionals, estudiants i ciutadania en general, per la qual cosa, sense perdre el seu rigor, tindran un enfocament divulgatiu. En elles es tractaran moltes de les amenaces per als espais protegits valencians en general, i per a alguns exemples representatius d’organismes en particular: mamífers marins, rapaços, papallones, líquenes i flora rara, endèmica i en perill.

L’acte inaugural serà a les 09:00 h, amb la intervenció de Diego E. Gómez García, alcalde d’Alzira; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Emilio Barba Campos, coordinador de la Universitat de Primavera d’Alzira; Inmaculada Miravalles Alberola, directora de l’oficina de Caixa Popular d’Alzira; i un representant de la Diputació de València.

A continuació tindran lloc les conferències programades. Felicitat Cuesta Peiró, del Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits de la Generalitat Valenciana, parlarà sobre ‘Impactes del canvi global sobre els espais protegits de la Comunitat Valenciana’.

Emilio Laguna Lumbreras, del Servei de Vida Silvestre del Centre per a la Investigació i l’Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, tractarà sobre ‘Estatus i conservació de la flora valenciana rara, endèmica o amenaçada’.

Les conferències sobre ‘La conservació dels mamífers marins del Mediterrani’ i ‘Conservació de grans àguiles en territori valencià: el gran germà animal’, a càrrec de Juan Antonio Raga Esteve i Pascual López López, respectivament -tots dos de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la UV-, tancaran la sessió del matí.

La jornada es reprendrà a les 15:30 h, amb una conferència de Joaquín Baixeras Almela, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la UV, sobre ‘La papallona apol·lo a la Comunitat Valenciana: experiències al límit de l’extinció’. A continuació, Eva Barreno Rodríguez, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la UV, parlarà sobre ‘Els líquenes, grans conqueridors de mitjans extrems que sucumbeixen als canvis ambientals’.

L’acte de clausura de la sisena edició de la Universitat de Primavera d’Alzira serà a les 17:30 h, a càrrec del seu coordinador, Emilio Barba Campos.

20 Universitats Estacionals, 4 estacions i 3 àrees temàtiques

La programació d’Universitats Estacionals integra dues Universitats d’Hivern, que ja han celebrat les seues corresponents sessions: Cofrentes i Requena.

Les Universitats Estacionals de Primavera, després de la celebració aquesta setmana de l’edició d’Alzira, prosseguiran la seua programació amb la Universitat Estacional de Cullera, que tindrà com a tema de debat, el 29 d’abril, ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota la mar’. La Universitat Estacional de Xàtiva, el 13 de maig, analitzarà ‘La governança i gestió del turisme cultural’; la Universitat Estacional de Sagunt, el 20 de maig, ‘Conseqüències de la pandèmia Covid-19 en dones i xiquetes’; la Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, el 28 de maig, ‘Desenvolupament rural enfront del despoblament en municipis d’interior’; la Universitat Estacional d’Alt Túria, l’11 de juny, ‘Del recurs territorial al producte turístic en una reserva de la biosfera’; i la Universitat Estacional del Rincón de Ademuz, el 21 de juny, ‘Paisatges rurals: productes turístics sostenibles’.

Les Universitats Estacionals d’Estiu començaran el 7 de juliol amb l’edició de la Universitat Estacional d’Aras de los Olmos, que tindrà com a tema principal ‘Botànica i desenvolupament rural’. La Universitat Estacional de Gandia debatrà, a partir del 12 de juliol, sobre ‘Canvis. Una mirada calidoscòpica’; i la Universitat Estacional de Sagunt, el 15 de setembre, sobre ‘Sagunt: Patrimoni de la Humanitat. Entre el mite i el llegat cultural’.

Les Universitats Estacionals de Tardor tancaran la programació de 2021. La Universitat Estacional d’Alaquàs obrirà el cicle el 7 d’octubre, amb el tema ‘L’Horta en la cruïlla: algunes decisions històriques crucials’. La Universitat Estacional de Buñol, el 15 d’octubre, tindrà com a títol ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a motor de canvi social´; la Universitat Estacional de l’Eliana, el 21 d’octubre, ‘Smart cities: tecnologia i ciutadania’; la Universitat Estacional d’Oliva, el 27 d’octubre, ‘Educació: iguals i diversos’; la Universitat Estacional de Llíria, el 29 d’octubre, ‘La música com a eina educativa de transformació social’; la Universitat Estacional d’Ayora, el 4 de novembre, ‘Reptes i amenaces de l’apicultura en el segle XXI’; la Universitat Estacional d’Enguera, a partir de l’11 de novembre, ‘Professions de futur i vida saludable en un món global i sostenible’; i la Universitat Estacional d’Ontinyent, a partir del 23 de novembre, ‘Temps de transformacions’.

Les Universitats Estacionals debatran aquest any 2021 sobre múltiples aspectes vinculats a cada territori entorn de tres àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’ (Cullera, Xàtiva, Sagunt, Alaquàs, Buñol i Ayora); ‘Educació i Benestar Social’ (Cofrentes, Sagunt, Llíria, Oliva, Enguera i Ontinyent); i ‘Biodiversitat, Desenvolupament i Innovació Territorial’ (Requena, Alzira, la Canal de Navarrés, Alt Túria, Rincón de Ademuz, Aras de los Olmos, Gandia i l’Eliana).