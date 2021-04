La Universitat de Primavera de Cullera llança ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota la mar’ en la seua segona edició

Connect on Linked in

La Universitat de Primavera de Cullera debatrà el dijous sobre el seu patrimoni arqueològic subaquàtic com a impulsor del turisme de la localitat i la seua comarca

La jornada dóna continuïtat a les sessions de primavera de les Universitats Estacionals, una iniciativa de la UV dirigida a debatre sobre els aspectes més singulars de cada territori en jornades gratuïtes i obertes a tots els ciutadans

La Universitat de Primavera de Cullera celebra durant el matí d’aquest dijous, 29 d’abril, la seua segona edició per a llançar ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota la mar’, donant continuïtat a la programació d’Universitats Estacionals 2021.

Les Universitats Estacionals són una iniciativa de la Universitat de València (UV), organitzada a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb els ajuntaments de cada localitat i en col·laboració amb la Diputació de València i Caixa Popular. El seu objectiu és promoure el debat entorn d’un tema monogràfic lligat a la singularitat de cada àmbit geogràfic, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria. Aquesta acció acadèmica ja és en totes les comarques de la província, amb 20 edicions en altres tantes localitats, garantint la seua presència en tot el territori.

En 2021, aquestes jornades, gratuïtes i obertes a ciutadans de totes les edats, han recuperat el vincle amb l’estació de l’any que els dóna nom, després d’un any anòmal per les restriccions degudes a la pandèmia. I mantenen, a més, la distribució per àrees temàtiques -que reflecteixen la transversalitat de coneixement de la UV i la pluralitat de temes estudiats pels seus especialistes- i el caràcter semipresencial, que es va impulsar en 2020 amb la incorporació de l’enllaç en línia, que permet el seguiment de les sessions per streaming, facilitant l’assistència a les persones interessades. Com en 2020, la UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència, tant si és presencial com a en línia.

Universitat de Primavera de Cullera

La Universitat de Primavera de Cullera celebra enguany la seua segona edició a l’Auditori Municipal (Plaça de la Verge, 16), sota el títol ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota la mar’, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera, la Diputació de València i Caixa Popular.

L’eix d’aquesta edició –que s’emmarca en l’Àrea temàtica ‘Patrimoni Històric i Cultural’- és el patrimoni arqueològic subaquàtic com a impulsor del turisme a Cullera i la seua comarca. El patrimoni subaquàtic ha sigut reconegut per la Convenció de la UNESCO de 2001 com un patrimoni que precisa d’una millor protecció, coneixement, realç i retorn social. Es tracta d’un patrimoni extremadament ric, però, alhora, fràgil i vulnerable i capaç d’impulsar un turisme alternatiu a uns altres més tradicionals, com és el de sol i platja, ja bastant afermat. És precisament la interessant història que Cullera atresora sota la mar la que se sotmet a debat en l’actual edició d’aquesta Universitat de Primavera, que posa en relleu la seua capacitat per a impulsar el turisme de la comarca.

La jornada, que serà una finestra al coneixement i la reflexió des d’un punt de vista multidisciplinari sobre aquest tema tan poc tractat, es dirigeix a empresaris, acadèmics, treballadors de l’àmbit públic, residents, estudiants, associacions i públic de totes les edats.

La sessió s’inaugurarà a les 9:00 h, amb la intervenció de Jordi Mayor Vallet, alcalde de Cullera; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Walesska Schlesinger i Raquel Faubel Cava, coordinadores de la Universitat de Primavera de Cullera; Lorena González Cano, directora de l’oficina de Caixa Popular a Sueca; i un representant de la Diputació de València.

A continuació, Carlos de Juan Fuertes, codirector del diploma de Postgrau en Arqueologia Nàutica i Subaquàtica de la UV, pronunciarà una conferència sota el títol ‘Busseig, turisme i Patrimoni Cultural Subaquàtic. Exemples internacionals d’una pràctica avalada per la UNESCO’; i Carmen Pérez Cabañero, del Departament de Comercialització i investigació de Mercats de la UV, parlarà sobre ‘El disseny d’experiències turístiques relacionades amb el patrimoni subaquàtic’.

Després d’una pausa, Raquel Faubel Cava moderarà un col·loqui sota el títol ‘Patrimoni subaquàtic: perspectives, difusió i protecció’, en el qual participaran Asunción Fernández Izquierdo, directora del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana; Kike Gandia Álvarez, arqueòleg municipal i director del projecte Portum Sucrone de l’Ajuntament de Cullera; Beatriz Belando Garín, del Departament de Dret Administratiu i Processal de la UV; i Agustín Díez Castillo, del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la UV.

Una taula redona, moderada per Walesska Schlesinger, obrirà un debat sobre ‘Iniciatives de turisme i oci esportiu subaquàtic’. En ell intervindran Esther Valero Rello, tècnica de promoció de turisme de busseig de Turisme Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana; José Antonio Puig Olmo, director del Centre d’Activitats Subaquàtiques Dofí, de Cullera; Antonio Civantos Torralba, director del Centre d’Activitats Subaquàtiques Barracuda de Alcocéber; i Penélope López Benito, codirectora del Centre de Busseig Ali-Sub, de la Vila Joiosa.

La segona edició de la Universitat de Primavera de Cullera es clausurarà a les 13.30 h.

20 Universitats Estacionals, 4 estacions i 3 àrees temàtiques

La programació d’Universitats Estacionals integra dues Universitats d’Hivern, que ja han celebrat les seues corresponents sessions: Cofrentes i Requena.

Les Universitats Estacionals de Primavera, després de la celebració de l’edició d’Alzira i, aquesta setmana, la de Cullera, prosseguiran la seua programació amb la Universitat Estacional de Xàtiva, el 13 de maig, que analitzarà ‘La governança i gestió del turisme cultural’; la Universitat Estacional de Sagunt, el 20 de maig, ‘Conseqüències de la pandèmia Covid-19 en dones i xiquetes’; la Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, el 28 de maig, ‘Desenvolupament rural enfront del despoblament en municipis d’interior’; la Universitat Estacional d’Alt Túria, l’11 de juny, ‘Del recurs territorial al producte turístic en una reserva de la biosfera’; i la Universitat Estacional del Rincón de Ademuz, el 21 de juny, ‘Paisatges rurals: productes turístics sostenibles’.

Les Universitats Estacionals d’Estiu començaran el 7 de juliol amb l’edició de la Universitat Estacional d’Aras de los Olmos, que tindrà com a tema principal ‘Botànica i desenvolupament rural’. La Universitat Estacional de Gandia debatrà, a partir del 12 de juliol, sobre ‘Canvis. Una mirada calidoscòpica’; i la Universitat Estacional de Sagunt, el 15 de setembre, sobre ‘Sagunt: Patrimoni de la Humanitat. Entre el mite i el llegat cultural’.

Les Universitats Estacionals de Tardor tancaran la programació de 2021. La Universitat Estacional d’Alaquàs obrirà el cicle el 7 d’octubre, amb el tema ‘L’Horta en la cruïlla: algunes decisions històriques crucials’. La Universitat Estacional de Buñol, el 15 d’octubre, tindrà com a títol ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a motor de canvi social´; la Universitat Estacional de l’Eliana, el 21 d’octubre, ‘Smart cities: tecnologia i ciutadania’; la Universitat Estacional d’Oliva, el 27 d’octubre, ‘Educació: iguals i diversos’; la Universitat Estacional de Llíria, el 29 d’octubre, ‘La música com a eina educativa de transformació social’; la Universitat Estacional d’Ayora, el 4 de novembre, ‘Reptes i amenaces de l’apicultura en el segle XXI’; la Universitat Estacional d’Enguera, a partir de l’11 de novembre, ‘Professions de futur i vida saludable en un món global i sostenible’; i la Universitat Estacional d’Ontinyent, a partir del 23 de novembre, ‘Temps de transformacions’.

Les Universitats Estacionals debatran aquest any 2021 sobre múltiples aspectes vinculats a cada territori entorn de tres àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’ (Cullera, Xàtiva, Sagunt, Alaquàs, Buñol i Ayora); ‘Educació i Benestar Social’ (Cofrentes, Sagunt, Llíria, Oliva, Enguera i Ontinyent); i ‘Biodiversitat, Desenvolupament i Innovació Territorial’ (Requena, Alzira, la Canal de Navarrés, Alt Túria, Rincón de Ademuz, Aras de los Olmos, Gandia i l’Eliana).