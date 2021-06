La Universitat de Primavera de l’Alt Túria analitza la potencialitat de les reserves de la biosfera com a productes turístics

Connect on Linked in

La Universitat de Primavera de l’Alt Túria celebrarà aquest divendres la seua segona edició sota el títol ‘Del recurs territorial al producte turístic en una Reserva de la Biosfera’, en el marc del programa d’Universitats Estacionals, de la UV, gratuït i obert a tot el públic. La jornada abordarà la transformació dels productes naturals i patrimonials en productes turístics sostenibles.

La Universitat de Primavera de l’Alt Túria tractarà aquest divendres, 11 de juny, sobre la transformació ‘Del recurs territorial al producte turístic en una Reserva de la Biosfera’, donant continuïtat al programa d’Universitats Estacionals, impulsat per la Universitat de València (UV), obert a tots els ciutadans, que poden assistir de manera presencial o fer-ho en línia.

Les Universitats Estacionals són una iniciativa de la UV, organitzada a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb els ajuntaments i en col·laboració amb la Diputació de València i *Caixa Popular. El seu objectiu és promoure el debat entorn d’un tema monogràfic lligat a la singularitat de cada àmbit geogràfic, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria. Aquesta acció acadèmica està en totes les comarques de la província, amb 20 edicions en altres tantes localitats.

En 2021, aquestes jornades, gratuïtes i obertes a ciutadans de totes les edats, han recuperat el vincle amb l’estació de l’any que els dona nom, després d’un any anòmal per les restriccions degudes a la pandèmia. I mantenen, a més, la distribució per àrees temàtiques -que reflecteixen la transversalitat de coneixement de la UV i la pluralitat de temes estudiats pels seus especialistes- i el caràcter semipresencial, que es va impulsar en 2020 amb la incorporació de l’enllaç en línia, que permet el seguiment de les sessions per *streaming, facilitant l’assistència a les persones interessades. Com en 2020, la UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència, tant si és presencial com a en línia.