La Universitat de Tardor d’Alaquàs abordarà aquesta setmana aspectes històrics crucials de l’Horta de València

La Universitat de Tardor d’Alaquàs, sota el títol ‘L’Horta en la cruïlla: algunes decisions històriques crucials’, analitzarà aquest dijous diversos moments que, al llarg del temps, han marcat l’evolució d’aquest territori. La jornada obri el cicle de tardor del programa d’Universitats Estacionals de la UV, de caràcter gratuït i obert a tots els ciutadans.

La Universitat de Tardor d’Alaquàs celebra la seua quarta edició la vesprada d’aquest dijous, 7 d’octubre, donant continuïtat al programa d’Universitats Estacionals, una iniciativa de la Universitat de València (UV), organitzada a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb els ajuntaments i en col·laboració amb la Diputació de València i Caixa Popular. El seu objectiu és promoure el debat entorn d’un tema monogràfic lligat a la singularitat de cada àmbit geogràfic, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria. Aquesta acció acadèmica està en totes les comarques de la província, amb 20 edicions en altres tantes localitats.

En 2021, aquestes jornades, gratuïtes i obertes a tots els ciutadans, han recuperat el vincle amb l’estació de l’any que els dóna nom, després de 2020, un any excepcional per les restriccions degudes a la pandèmia. I mantenen, a més, la distribució per àrees temàtiques -que reflecteixen la transversalitat de coneixement de la UV i la pluralitat de temes estudiats pels seus especialistes- i el caràcter semipresencial, que es va impulsar l’any passat amb la incorporació de l’enllaç en línia, que permet el seguiment de les sessions per streaming, facilitant l’assistència a totes les persones interessades. La UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència, tant si és presencial com a en línia.

Universitat de Tardor d’Alaquàs

La quarta edició de la Universitat de Tardor d’Alaquàs que es desenvoluparà as Castell-Palau d’Alaquàs, permetrà aprofundir en determinats moments històrics decisius de l’Horta de València, que van desencadenar enfrontaments entre classes socials, oligarquies i ideologies i van marcar la seua evolució.

La jornada, que s’enquadra en l’àrea temàtica ‘Patrimoni Històric i Cultural’, s’inaugurarà a les 17:00 h, amb la participació d’Antonio Saura Martín, alcalde d’Alaquàs; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Luis Arciniega García, coordinador de la Universitat de Tardor d’Alaquàs; Empar Folgado Ros, diputada d’Educació i Inclusió Social de la Diputació de València; i Pilar Molina i José Luis Cuenca, directors de les oficines de Caixa Popular a Alaquàs.

A continuació, experts en la matèria de debat tractaran diversos aspectes de l’Horta en les seues conferències. Rafael Narbona, del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la UV, parlarà sobre ‘Tensions jurisdiccionals i conflictes veïnals a l’Horta de València en el segle XIV’. Albert Ferrer Orts, del Departament d’Història de l’Art de la UV, centrarà la seua intervenció en ‘La Germania (1519-1522) a l’Horta’, i Carmen Pérez Aparicio, del Departament d’Història Moderna de la UV, en ‘La incidència de la Guerra de Successió a l’Horta de València’.

Una taula redona sobre ‘Constants i variants històriques’ -moderada per Luis Arciniega García i en la qual intervindran Carmen Pérez Aparicio i Rafael Narbona- podran fi a la quarta edició de la Universitat de Tardor d’Alaquàs.

20 Universitats Estacionals, 4 estacions i 3 àrees temàtiques

La programació d’Universitats Estacionals integra dues Universitats d’Hivern (Cofrentes i Requena); sis Universitats de Primavera (Alzira, Cullera, Xàtiva, Sagunt, la Canal de Navarrés i Alt Túria); i quatre Universitats d’Estiu (Rincón d’Ademuz, Aras de los Olmos, Gandia i Sagunt), que ja han celebrat enguany les seues corresponents sessions.

Les Universitats Estacionals de Tardor tancaran la programació de 2021. La Universitat Estacional d’Alaquàs obrirà el cicle el 7 d’octubre, amb el tema ‘L’Horta en la cruïlla: algunes decisions històriques crucials’. La Universitat Estacional de Buñol, el 15 d’octubre, tindrà com a títol ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a motor de canvi social; la Universitat Estacional de l’Eliana, el 21 d’octubre, ‘Smart cities: tecnologia i ciutadania’; la Universitat Estacional d’Oliva, el 27 d’octubre, ‘Educació: iguals i diversos’; la Universitat Estacional de Llíria, el 29 d’octubre, ‘La música com a eina educativa de transformació social’; la Universitat Estacional d’Ayora, el 4 de novembre, ‘Reptes i amenaces de l’apicultura en el segle XXI’; la Universitat Estacional d’Enguera, a partir de l’11 de novembre, ‘Professions de futur i vida saludable en un món global i sostenible’; i la Universitat Estacional d’Ontinyent, a partir del 23 de novembre, ‘Temps de transformacions’.

Les Universitats Estacionals debaten aquest any 2021 sobre múltiples aspectes vinculats a cada territori entorn de tres àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’ (Cullera, Xàtiva, Sagunt, Alaquàs, Buñol i Ayora); ‘Educació i Benestar Social’ (Cofrentes, Sagunt, Llíria, Oliva, Enguera i Ontinyent); i ‘Biodiversitat, Desenvolupament i Innovació Territorial’ (Requena, Alzira, la Canal de Navarrés, Alt Túria, Rincón d’Ademuz, Aras de los Olmos, Gandia i L’Eliana).