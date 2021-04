La Universitat de València acull el XXXI Simposi Internacional de Didàctica de les Ciències Socials del 27 al 29 d’abril

Print This Post

La Facultat de Magisteri de la Universitat de València, acollirà de manera virtual el XXXI Simposi Internacional de Didàctica de les Ciències Socials del 27 al 29 d’abril. En l’acte d’inauguració del simposi intervendran la rectora de la Universitat de València Mavi Mestre; la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; la degana de la Facultat de Magisteri, Ana Botella; Juan Carlos Colomer, professor de Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials en qualitat de coordinador del comité Organitzador; i Nicolás de Alba, de la Universitat de Sevilla, en qualitat de president de l’Associació de Professorat de Didàctica en les Ciències Socials.

La cita, que porta com a títol “Repensar el currículum de Ciències Socials: pràctiques educatives per a una ciutadania crítica”, intenta respondre als desafiaments que planteja l’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials des de l’Educació Infantil fins a la pròpia formació del professorat, en relació especialment amb el currículum i les pràctiques en els contextos escolars. En paraules de l’organització “l’actual context internacional d’impuls de models educatius de tall neoliberal i tecnocràtic fa més necessària que mai una reflexió sobre les potencialitats de les Ciències Socials en la formació de la ciutadania i les pràctiques encaminades a això”. A més, aquesta cita de reflexió sobre el currículum de Ciències Socials coincideix en el temps amb els processos de disseny dels nous currículums elaborats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional que vertebren la nova llei d’educació (LOMLOE).

El Simposi comptarà amb ponències, taules redones i taules taller on participaran comunicants de nombrosos centres d’investigació iberoamericans. La trobada de València, que tindrà lloc de manera virtual després del seu ajornament en 2020, compta a més amb més de 320 docents i investigadors i investigadores que ja s’han inscrit i amb un balanç de 176 textos presentats distribuïts en 17 taules de comunicacions simultànies.

Aquesta cita acadèmica ha sigut organitzada pel grup d’investigació “SOCIAL(S): Grup de recerca i d’innovació en educació geogràfica i històrica” de la Universitat de València i l’Associació Universitària de Professorat de Didàctica en les Ciències Socials (AUPDCS) i consagra una aposta per la formació en Didàctica de les Ciències Socials desenvolupada per la institució universitària des dels seus inicis com a àrea de coneixement en la dècada dels anys huitanta.

Programa complet: https://www.uv.es/gpremsa/XXXI_Simposio_DCS_Programa2021