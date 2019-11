La Universitat de València acull l’acte del 40 aniversari d’ajuntaments democràtics valencians

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El pròxim 29 de novembre, la Sala d’actes del Rectorat de la Universitat de València acollirà aquesta jornada entre alcaldes i alcaldesses d’ahir i de hui. La trobada constarà de dues taules redones que abordaran l’evolució en els consistoris, a través dels testimonis dels qui van ser alcaldes en aquells primers anys de Democràcia i dels qui ho són ara.

El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals de la democràcia, una cita històrica que va renovar les antigues corporacions franquistes. En aquella època estava tot per fer i els nous representants que van ocupar els ajuntaments van jugar un paper fonamental. Aquesta jornada, organitzada per la Universitat de València, juntament amb la Diputació de València i amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Facultat de Dret, pretén commemorar aquests 40 anys de municipalisme democràtic amb l’objectiu de donar veu tant als protagonistes actuals com als qui van contribuir a assentar la democràcia als nostres pobles i ciutats.

L’acte arrancarà a les 9:30 hores amb la inauguració, que serà a càrrec del vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla; el gerent de la Universitat de València, Juan Vicente Climent; el vicepresident 2º de l’àrea d’Infraestructures de la Diputació de València, Rafael García; el director general d’Administració Local, Antoni Such; i un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Vicent Gil.

Les ponències acadèmiques seran impartides per Javier Palao i Joan Romero. El degà de la Facultat de Dret, Francisco Javier Palao, centrarà el seu discurs en l’Administració Pública local a l’Espanya de la Transició. Per la seua banda, el catedràtic de Geografia Humana Joan Romero destinarà la seua intervenció a analitzar els 40 anys d’ajuntaments democràtics així com en els reptes futurs.

A continuació, es desenvoluparà la primera taula redona, moderada per Francisco Javier Palao, en la qual participaran Manuel Girona (primer president de la Diputació de València 1979-1983), Josep Mª Jordán Galduf (alcalde de Llíria entre el 1979 i el 1981), Josefa Frau (alcaldessa de Gandia del 1991 al 2003), Joaquin Soler (alcalde de Massalfassar 1991-2015), i Jesús Forner (alcalde de Faura 1979-1983).

Seguidament participaran els alcaldes i alcaldesses de Gandia (Diana Morant), Llosa de Ranes (Evarist Aznar), Polinyà de Xúquer (Óscar Navarro), Paiporta (Isabel Martín) i Caudete de las Fuentes (Vanesa López). En el col·loqui parlaran sobre els ajuntaments de hui dia des del punt de vista de la gestió local. Aquesta taula redona està moderada pel vicerector Jorge Hermosilla. L’acte està organitzat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat.