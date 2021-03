La Universitat de València acull un debat virtual entorn de l’exposició ‘Les cares del temps. Ricardo Martín’

Aquest dijous, 4 de març, a les 19 hores, el fotoperiodista Ricardo Martín dialogarà amb el professor Justo Serna i l’editor José Ramón Alarcón sobre l’exposició ‘Les cares del temps’, que pot visitar-se a la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau fins al pròxim 21 de març. El debat tindrà lloc en el marc del cicle VALÈNCIA THINKS GLOBAL. Imaginem el futur i serà presentat per la directora del Servei de Cultura Universitària de la Universitat de València Adela Cortijo. L’acte es podrà seguir en directe a través del Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau.

En aquesta nova sessió del programa de debats i conferències VALÈNCIA THINKS GLOBAL, Ricardo Martín exposarà les claus de ‘Les cares del temps’, una mostra que aplega una galeria de retrats realitzats pel fotoperiodista a escriptors, polítics, artistes, actrius, filòsofs i músics, entre altres, que han sigut figures molt rellevants de la nostra història recent. Ricardo Martín, testimoni privilegiat de la vida cultural, intel·lectual i política espanyola al llarg de gairebé cinc dècades, explorarà el periple recorregut des de la transició democràtica fins a l’actualitat a través dels rostres d’alguns dels seus protagonistes, immortalitzats pel fotògraf en diferents moments entre el 1971 i el 2020. La sessió, articulada en forma de diàleg, tindrà la participació del catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de València Justo Serna i de l’escriptor, editor, periodista i gestor cultural José Ramón Alarcón.

Ricardo Martín és un dels fotoperiodistes més reconeguts del nostre país. Va començar a exercir la professió en capçaleres granadines com ara Patria i Ideal, abans de traslladar-se a Madrid per integrar l’equip de fotògrafs i reporters gràfics que César Lucas estava reclutant per a El País. El nou diari, que va començar a publicar-se el 1976, esdevindrà el vaixell almirall de la naixent premsa democràtica i passarà a la història com “el periòdic de la transició”. Entre els elements més destacats del seu caràcter rupturista hi ha, sens dubte, el valor de la imatge. En les seues pàgines, les fotografies eren molt més que meres il·lustracions: explicaven l’actualitat per si mateixes. Ricardo Martín va pertànyer a la redacció d’El País durant huit anys, durant els quals va immortalitzar amb enorme expressivitat escenaris, successos i personalitats essencials d’aquest període decisiu de la història d’Espanya. Martín també va treballar en la revista Tiempo, de la qual va ser editor gràfic, i va tenir responsabilitats directives en Ya, As i en la revista cultural Mercuri, on va exercir el càrrec de subdirector i editor gràfic.

VALÈNCIA THINKS GLOBAL és una iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport i de la Fundació General de la Universitat de València, a través de l’Observatori Cultural, que té la col·laboració de la Institució Alfons el Magnànim. Totes les sessions del cicle es retransmeten en directe a través del Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau i, una vegada acabat cada debat, l’arxiu es pot recuperar també des del mateix canal.