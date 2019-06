La Universitat de València assessorarà els Acords Territorials per a l’ocupació en l’elaboració de plans estratègics

Connect on Linked in

El programa ‘Avalem Territori’ del Servei Valencià d’Ocupació-Labora, que coordina la Universitat de València, i que compta amb la col·laboració de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat d’Alacant, se centrarà aquest exercici 2019-2020 a analitzar les necessitats formatives de cada territori de cara a fomentar l’ocupació a la Comunitat Valenciana.

La directora general d’Ocupació i Formació, Rocío Briones, juntament amb el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat València, Jorge Hermosilla, han presentat als gerents dels Acords Territorials per a l’Ocupació l’estratègia d’Avalem Territori 2019-2020. Els Pactes o Acords Territorials d’Ocupació són una eina dissenyada a la fi dels anys 90 amb l’objectiu lluitar contra la desocupació des de la cooperació dels agents del territori més significatius.

Durant la trobada celebrada aquest dimecres 26 de juny, que ha reunit els representants de tot el territori, s’ha presentat l’estratègia de Avalem Territori que realitzaran cadascun dels pactes per l’ocupació amb el suport de Labora i la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I. Cada Pacte abordarà una estratègia per l’ocupació, adaptada a les seues necessitats.

Un dels aspectes més nous d’enguany consistirà en la realització d’una radiografia de la formació per a l’ocupació adaptada a cadascun dels territoris. Així, Rocío Briones ha explicat que “la Comunitat acull molts hàbitats empresarials al llarg del seu territori i no podem oferir la mateixa formació a una persona desocupada que resideix a Vila-real, el centre del clúster de la ceràmica, que a una un altre que resideix a Elx, per exemple, on destaca l’agrupació d’empreses del calçat”.

Cal recordar que Avalem Territori va permetre realitzar, amb el suport de les universitats, una anàlisi científica de la realitat laboral de la Comunitat amb perspectiva territorial. A més, es van elaborar estratègies territorials per a les àrees funcionals. D’aquesta manera, durant un any, a través d’una metodologia de diagnòstic participatiu amb més de tres-cents indicadors, es van identificar variables clau com l’especialització productiva, les xarxes i dinàmiques funcionals, manques formatives o nous nínxols d’ocupació.

Així mateix, durant la presentació s’ha avançat la posada en marxa d’un model d’estratègia territorial innovadora. En aquest sentit, el vicerector de la Universitat i coordinador del projecte ha explicat que durant 2019, almenys, “les universitats assessoraran els Acords Territorials perquè elaboren els seus propis plans estratègics per al foment de l’ocupació”.

Jorge Hermosilla ha insistit en els treballs que s’abordaran, juntament amb l’assessorament tècnic: “d’una banda, un estudi dels processos d’innovació territorial mitjançant 9 territoris pilot; d’altra banda, l’avaluació dels projectes experimentals 2018 i 2019”.

La idea central del projecte Avalem Territori del Servei Públic d’Ocupació Valenciana és desenvolupar un nou model de gestió que adapte l’exercici de les polítiques actives d’ocupació al territori, de manera que les vincule i connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses.