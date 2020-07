La Universitat de València cobreix la totalitat de les places ofertes en les titulacions de grau per al curs 2020-21

Print This Post

La Universitat de València oferta 8750 places de primer curs en 56 titulacions de grau i 8 dobles titulacions. A excepció de les places reservades a estudiantat major de 25, 40 i 45 anys, que s’adjudicaran després de la realització de les seus proves, la Universitat ha cobert la totalitat de les places ofertes.

Les deu titulacions més demandades han estat el doble grau Física-Matemàtiques, amb una nota de tall de 13,590; Medicina (13,416); Bioquímica i Ciències Biomèdiques (13,289); Física (13,207); la doble titulació Física-Química (13,114); Matemàtiques (13,026); Odontologia (12,992); la doble titulació Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica (12,896); Biotecnologia (12,726); i International Business (12,670). Un total de 35 titulacions ofertes per la Universitat de València tenen una nota de tall superior a 10.

La bona acollida de les titulacions que oferta la nostra Universitat es reflecteix també en les 19.412 sol·licituds rebudes en primera opció i en les 35.048 sol·licituds que han restat en llista d’espera.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha ressaltat la importància que té per a la Universitat de València desenvolupar una oferta formativa renovada i actualitzada que forme professionals qualificats que puguen donar resposta a les necessitats i nous reptes de la nostra societat. En eixe sentit, ha destacat les dues dobles titulacions noves que s’han posat en marxa per al curs 2020-21: doble grau en Física-Matemàtiques i doble grau en Física-Química. El doble grau en Física-Matemàtiques respon a una realitat en què la tecnologia està regida pels principis de la física i els algoritmes matemàtics, i permet desenvolupar les capacitats d’anàlisi, abstracció i sentit crític amb una visió que combina els mètodes matemàtics amb la capacitat de resolució de problemes de la física. Aquesta titulació, molt demandada des de fa temps pels futurs estudiants, ha tingut una magnífica acollida, sent la titulació amb nota de tall més alta del sistema universitari valencià. Cal també destacar la demanda del doble grau en Física-Química, que només ofereixen altres dues universitats espanyoles, que optimitza el tronc comú de coneixements i competències de les dues disciplines i proporciona una formació complementària i sòlida que permet abordar amb rigor reptes d’entorns professionals del sector químic, farmacèutic, nous materials, o medi ambient.

La matrícula dels estudiants admesos es farà online a partir de demà dimecres 29 de juliol, i després es procedirà a l’adjudicació de places de llista d’espera, per a lo qual és important recordar que s’ha de confirmar després de cada adjudicació.

La Universitat de València acollirà l’estudiant matriculat el dilluns 14 de setembre. L’estudiantat major de 25, 40, i 45 anys començarà el curs, seguint l’acord entre la Conselleria i les cinc Universitats públiques valencianes, el dilluns 28 de setembre.

La informació sobre el procediment de matrícula es pot consultar en www.uv.es/graus/matricula i el funcionament de les llistes d’espera en www.uv.es/espera