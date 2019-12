La Universitat de València col·labora en un projecte adreçat a secundària per a reduir l’impacte del plàstic a la Mediterrània

Print This Post

La Universitat de València, a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, col·labora en el projecte Misión Blue Cleaner, una proposta educativa i mediambiental adreçada a ensenyaments preuniversitaris que té com a objectiu disminuir la presència d’hidrocarburs i de residus plàstics en la mar Mediterrània.

La iniciativa, de l’associació IDEMAR-Belharra, es presenta aquest divendres 13 de desembre, de 9.30 a 12.30 hores al port de València i està previst que acudisquen al voltant de 1.000 alumnes de set centres valencians. També es presentarà el dispositiu per a eliminar els residus.

L’objectiu de Blue Cleaner és disminuir la presència d’aquests residus en les aigües superficials de ports i marines, els quals no reben el tractament adequat i acaben en la mar via sèquies, barrancs o clavegueres, entre d’altres. Per aquest motiu, s’ha construït un dispositiu que recull residus flotants, filtra l’aigua i la retorna neta al port, tot açò fent ús d’energies renovables.

L’alumnat que està participant en el projecte arribarà a les oficines de l’associació IDEMAR-Belharra, en el port València Mar i exposarà públicament les propostes d’acció per a la millora de la gestió dels “punts bruts” del seu entorn amb la finalitat d’evitar que els residus arriben a la mar.

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat de València va fer seu el Cofre de la Mar, un projecte de divulgació científica d’IDEMAR-Belharra dirigit a estudiantat de primària i amb el qual es posava en valor la Mediterrània. La proposta, formada per 12 experiments, explicava el funcionament marí a partir dels corrents, les ones, la llum o la pressió, i relacionava aquests fets amb la biodiversitat, la contaminació o el canvi climàtic.

En el projecte Misión Blue Cleaner també participen la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia Mar, Instalaciones Blanco Navarro, el Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana, el Centre de Formació Folgado i Aquarelle Sailing.