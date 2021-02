La Universitat de València dedica la Falla Immaterial 2021 al cant tradicional valencià

Connect on Linked in

La Falla Immaterial de la Universitat de València arriba enguany a la seua cinquena edició amb el mateix objectiu d’unir tradició, intel·ligència artificial i divulgació científica. La iniciativa, impulsada des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV), es basa a emprar la intel·ligència artificial per a mostrar a través de les Falles el cant tradicional valencià.

El projecte de la Falla Immaterial s’ha presentat en una roda de premsa celebrada aquest matí en el Centre Cultural La Nau, i ha comptat amb la presència i participació d’Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València; Francisco Grimaldo, subdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV) de la Universitat de València i director del projecte; Emilia López, professora de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i gestora del projecte, i el comunicador i cantant Pepiu de Castellar.

Enguany, la proposta, que es titula ‘En cant’ reivindica el cant tradicional valencià. A través dels telèfons mòbils i la pàgina web de la iniciativa, els participants podran enfrontar-se a diferents reptes de cant amb una selecció d’artistes de referència valencians. Totes les veus dels participants seran processades i fusionades, i amb elles, es construiran els monuments de manera col·laborativa. Aquestes falles muntades a partir d’ones sonores estaran projectades en punts emblemàtics del territori valencià: la ciutat de València, en el cas del monument gran, i l’horta per a la falla infantil. La Cremà virtual serà -com marca la tradició-, el pròxim 19 de març.

Tant la rectora de la Universitat de València, Mª Vicente Mestre, qui ha intervingut a través d’un missatge gravat, com la vicerectora Ester Alba, han agraït aquesta iniciativa impulsada per l’ETSE-UV amb un esperit participatiu i totalment innovador. En aquest sentit, Mª Vicenta Mestre ha subratllat la importància de l’ús de la tecnologia per facilitar la interacció humana en temps de pandèmia. Per la seua banda, Ester Alba ha afegit que des de la Universitat es vol contribuir a donar suport al sector cultural faller tan afectat per l’actual situació i a les indústries culturals relacionades amb les Falles, i ha avançat que la setmana pròxima es presentarà una exposició al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València que repassa la història d’una emblemàtica publicació: El Turista Fallero (1942 – 2021).

Una de les comissions més nombroses i més de 25.000 monuments

Els organitzadors d’aquest projecte han explicat que al llarg d’aquests quatre anys la Falla Immaterial ha aconseguit un total de 3,5 milions d’interaccions a través de la plataforma i diferents xarxes socials; compta amb 17.000 participants en actiu i s’han cremat 25.000 falles a través “d’aquesta joguina interactiva i participativa” fet per totes les persones que hi participen.

Amb motiu del cinqué aniversari del projecte, s’ha preparat una compilació de material gràfic, de totes les edicions de la Falla Immaterial des de l’any 2017. Aquest contingut podrà visitar-se en una instal·lació expositiva, “una mena de casal faller” –han aclarit els responsables-, formada per sis pantalles instal·lades en el claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

Més informació: https://fallaimmaterial.com/