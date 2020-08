La Universitat de València es consolida com una de les cinc primeres universitats espanyoles a nivell mundial, essent la primera de les universitats valencianes en el rànquing de Xangai, i situant-se en el tram de les 201 a 300 millors universitats del planeta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Universitat de València es consolida entre les 300 millors universitats del món, una posició a la qual va accedir l’any passat, destacada a nivell mundial i en la qual s’ha mantingut la UV en un context excepcional com l’actual.

Així ho destaca el vicerector d’Estratègia i Qualitat, Joaquín Aldás-Manzano, catedràtic de comercialització i investigació de mercats i investigador de l’IVIE especialitzat en rànquings universitaris: ‘mantenir la posició que es va derivar del fort creixement de la UV l’any passat no és senzill. Implica que els nostres investigadors i investigadores han estat capaços d’incrementar el seu volum de publicacions en general, però també en Nature i Science en particular, i mantenint-se un rellevant nombre d’elles i ells entre els investigadors altament citats, atès que aquests tres indicadors tan exigents són els que fonamentalment té en compte el rànquing ARWU’.

A més, la Universitat de València destaca per la seua presència a nivell internacional, essent una de les principals universitats d’Europa en recepció d’estudiants Erasmus i comptant amb una forta xarxa d’aliances internacionals amb altres universitats, amb les quals comparteix programes de doble titulació internacional.

La UV, entre les 5 primeres universitats d’Espanya

La Universitat de València se situa, així, entre les cinc primeres universitats d’Espanya, en la forqueta de les 2-5 millors, per darrere de la Universitat de Barcelona que, amb una posició entre les 151-200 millors del món, és la primera de les universitats espanyoles en aquest rànquing.

En la mateixa forqueta (201-300 millors del món) es troben la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid i la Universidad de Granada.

La Universitat de València, primera universitat de la Comunitat Valenciana

La Universitat de València és l’única de les universitats valencianes que es troba entre les cinc primeres d’Espanya i que ocupa la posició 201-300 millors del món.

Aquesta posició en el rànquing ARWU classifica a la Universitat de València com la primera de les universitats valencianes, seguida per la Universitat Politècnica, que es troba entre les 301-400 millors del món i entre les 6-9 primeres d’Espanya i les universitats Miguel Hernández d’Elx, Jaume I de Castelló i Alacant, que es troben en la forqueta 601-700 millors del món, i en el nivell 19-22 d’Espanya.

El lideratge de la UV, un esforç col·lectiu

En conèixer els resultats d’aquest rànquing, la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha destacat la importància del treball col·lectiu de la Universitat de València i, en particular del professorat i investigadores i investigadors atès que aquest rànquing valora especialment la tasca de recerca que té lloc a la universitat.

Així, la rectora de la Universitat ha destacat que ‘tot i les difícils circumstàncies de l’activitat investigadora, pel context econòmic restrictiu i les encara restrictives condicions de contractació, el compromís amb la investigació de la nostra gent és decisiu per continuar essent una universitat de referència internacional’.

En eixa línia, la rectora Mª Vicenta Mestre també ha destacat que la Universitat de València, ‘amb més de mil convenis actius amb universitats dels cinc continents, compta amb acords estables de col·laboració amb les universitats líders mundials, com ara Harvard i Berkeley’, que ocupen les posicions primera i cinquena del món, respectivament.

La rectora també ha felicitat a la resta d’universitats del Sistema Universitari públic Estatal per aquests resultats, així com a les universitats germanes que integren el Sistema Universitari Públic Valencià, que continua essent liderat per la Universitat de València.

La UV, entre les 100 millors del món en altres rànquings

Altres rànquings també situen la UV en posicions de lideratge, en línia amb els resultats publicats hui.