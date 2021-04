La Universitat de València es consolida entre les 200 millors del món en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Universitat de València se situa entre les 200 millors universitats del món en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, segons THE University Impact Rankings, una classificació internacional que mesura el rendiment de les universitats en relació amb els ODS. La universitat pública valenciana destaca en l’Objectiu 10, que promou reduir la desigualtat en i entre països, ja que se situa en la posició 15a mundial.

El setembre de 2015, l’ONU va consensuar un conjunt d’objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part de l’Agenda 2030. Entre ells es troben els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb metes específiques que s’han de complir durant els propers 15 anys. Aquest mes, la classificació de THE University Impact Rankings situa la UV entre les 200 millors del món, posició que ocupa des que va començar la classificació en 2019, i en el rang 5 a 11 d’Espanya.

A més, la Universitat destaca en l’Objectiu 10, que té com a meta reduir la desigualtat en i entre països, ja que se situa en el lloc 15 del món i és la número 1 d’Espanya en aquest objectiu. “La Universitat de València està treballant des de tots els àmbits per aconseguir implementar els ODS en la docència, la recerca, la gestió i també per a la ciutadania i el nostre entorn ambiental i socioeconòmic”, ha declarat la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat Elena Martínez.

Aquesta universitat també destaca en altres objectius del rànquing, en concret en el 4 i en el 16. El primer té com a finalitat garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots i totes, en què la UV es troba en la posició 24 a nivell mundial. L’ODS 16 busca promoure societats justes, pacífiques i inclusives, i en aquest sentit la institució pública valenciana se situa en la posició 59. També la UV té una bona posició en l’objectiu 6, ja que ocupa el número 70 en la classificació i que garanteix la disponibilitat d’aigua, la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots i totes.

Aquesta classificació, elaborada per la revista Times Higher Education, celebra aquest any la seua tercera edició. A nivell nacional, els quatre primers centres en el rànquing general són la Universitat Politècnica de València, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Jaén i la Pontifícia de Comillas. En aquesta escala, la UV comparteix el rang 5-11 amb la Universitat de Girona, la Pompeu Fabra de Barcelona o la Miguel Hernández d’Elx.

A escala mundial, encapçala la llista la Universitat de Manchester. No obstant això, Austràlia és el país que més universitats té en els primers llocs de la classificació, ja que els següents centres del top 5 són tots de país oceànic: la Universitat de Sydney, la Universitat RMIT i la Universitat La Trobe. A Europa, a part del centre de Manchester, el rànquing l’ocupen la Universitat d’Aalborg (Dinamarca), la University College de Cork, el King’s College de Londres i la Universitat de Newcastle, aquestes tres últimes a Gran Bretanya.