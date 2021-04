La Universitat de València i la Diputació destinen 30.000 euros en ajudes a l’estudiantat per a les pràctiques d’emprenedoria del programa UVemprén Rural

Connect on Linked in

L’estudiantat de la Universitat de València ja pot accedir a la convocatòria per a participar en la segona edició d’UVemprén Rural, el programa d’Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible que convoquen el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València i la Diputació de València en col·laboració amb Divalterra, CEEI València, l’Aula Empresocial de la Universitat de València i la Diputació de València, l’Associació d’Emprenedors Rurals (AER) i ADEIT.

UVemprén Rural és un programa intensiu de formació en emprenedoria que té com a objectiu principal seleccionar les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l’àmbit rural i que estiguen en sintonia amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible recollits en els ODS 2030.

Els i les estudiants amb un projecte o idea innovadora poden triar la seua plaça de pràctiques entre les entitats i empreses disponibles o, en cas de no trobar una pràctica d’acord amb el seu perfil acadèmic, podran buscar i seleccionar l’empresa o institució d’acolliment entre les que complisquen el requisit de trobar-se en un municipi de menys de 3.000 habitants i proposar-les en la sol·licitud com a destinació per a realitzar les pràctiques.

Per això, el programa compta amb la participació d’empreses, ajuntaments, mancomunitats i la mateixa Diputació de València, que ofereixen acollir estudiants per a realitzar les seues pràctiques en municipis de menys de 3.000 habitants i en risc de despoblació. Per a participar en UVemprén Rural, l’estudiantat ha d’estar matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València i complir amb els requisits específics de la seua titulació per a realitzar pràctiques, així com no tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en la qual es vaja a realitzar la pràctica i no estar empadronat en el municipi on es realitzaran les pràctiques.

El programa ofereix ajudes de 1.000 euros al mes per a realitzar les pràctiques, amb una duració mínima d’un mes i màxima de tres mesos. A més, també finançarà un certificat en tècniques d’emprenedoria innovadora en entorns rurals. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 10 de maig de 2021, i en aquest enllaç (https://www.uv.es/uv-emprende/es/programas-uvempren/uvempren-rural/convocatorias/2021/-donde-hacer-practicas.html) es poden consultar totes les empreses i entitats que ofereixen places de pràctiques.

Tota la informació sobre el programa i les instruccions per omplir la sol·licitud es troben ací: https://www.uv.es/uv-emprende/es/programas-uvempren/uvempren-rural/convocatorias/2021.html