La Universitat de València i la Generalitat acorden obrir el Jardí Botànic per a persones amb discapacitat intel·lectual

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’acord entre la Universitat de València i la Conselleria de Sanitat permet que el col·lectiu amb diversitat intel·lectual i que precisa eixides del domicili a zones obertes i espais verds troben en el Jardí Botànic un espai segur i tranquil.

Des del pròxim dilluns 1 de juny, les persones amb discapacitat intel·lectual del 33% o superior, així com les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, poden passejar durant un temps limitat i de manera segura i gratuïta per les instal·lacions del Jardí Botànic. Això ha sigut possible després de l’acord al qual han arribat la Conselleria de Sanitat v la Universitat de València.

Esta iniciativa d’UVdicapacitat i el Jardí Botànic de la Universitat de València persegueix oferir un lloc segur a les persones amb discapacitat intel·lectual que poden patir agreujament de la seua situació com a conseqüència del confinament en els domicilis i absència d’activitat quotidiana que s’està vivint per la pandèmia causada per la COVID-19.

Així, les característiques pròpies del Jardí Botànic de la Universitat de València com un espai verd de 45.000 m², tancat per una tàpia perimetral i allunyat dels habitatges veïns permeten desenvolupar aquesta iniciativa impulsada des del vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat.

El Jardí Botànic, que és un centre d’investigació universitària, així com un espai de cultura obert a la ciutadania, compta amb àmplies àrees on passejar sense les aglomeracions que es troben en altres jardins de la ciutat.

Donades estes característiques, la Conselleria i la Universitat ho consideren com un espai molt adequat perquè les persones amb discapacitat intel·lectual es troben segures i tranquil·les, i puguen passejar acompanyades d’un màxim de dos persones que seran les responsables de la seua seguretat i assistència.

Per a poder accedir a aquest programa s’ha de reservar hora prèviament, per a poder ajustar l’aforament i facilitar l’accés al Jardí. Les mesures de seguretat i distància estaran garantides, ja que l’aforament del Jardí Botànic s’ha reduït a 200 persones mentre es mantinga el procés de desescalada.

Es podrà reservar una visita al dia en l’horari serà de 10:00h a 21:00h, de dilluns a diumenge. El telèfon per a sol·licitar la reserva és el 963156800, i estarà disponible en horari de 8.00 a 20.00 hores.

L’iniciativa forma part de les línies de treball que la Universitat de València ha desenvolupat per a donar suport a la societat valenciana en el marc de la situació excepcional produïda per la COVID-19.