La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira convoquen el XXVII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»

La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira han convocat el XXVII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General», en col·laboració amb Edicions Bromera, en el marc dels premis Ciutat d’Alzira. L’import del guardó és de 12.000 euros i el termini de presentació d’originals acaba el divendres 17 de setembre.

El guardó té la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge comprensible, posen a l’abast del públic general, i de l’estudiantat preuniversitari en particular, els avanços científics i tecnològics, i també la divulgació de diverses branques del coneixement. El llibre guardonat serà coeditat, en versió valenciana, per Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València, dins de la col·lecció «Sense Fronteres».

Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, en castellà, en anglès o en francès amb una extensió entre 250.000 i 300.000 caràcters (espais inclosos). Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contindre el corresponent permís de reproducció. En aquesta convocatòria no podran participar les persones que ja hagen estat guardonades en edicions anteriors i queden exclosos els textos de treballs de fi de grau, de fi de màster, tesis doctorals i articles científics.

Per participar-hi, les obres es presentaran preferentment mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València (http://webges.uv.es/uventreuweb), o també es podran entregar en paper al Registre General de la institució (Av. Blasco Ibáñez 13, 46010, València). Poden presentar-se sota pseudònim, han de ser originals i inèdites, i seran avaluades pel jurat de manera anònima.

El jurat de l’edició de l’any 2021 estarà format per Maria Dolores Real, vicerectora d’Innovació i Transferència i que el presidirà; Carolina Moreno, directora de la col·lecció «Sense Fronteres»; Álvaro Martínez Camarena, guardonat en la 26a edició d’aquest premi; Silvia Rueda, investigadora del Departament d’Informàtica de la Universitat de València; i Joaquín Martín Cubas, investigador del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de València. Per a la ponderació dels treballs, el jurat atendrà l’interès científic i la coherència de l’obra, la seua creativitat i originalitat, la claredat expositiva i l’estructura del text, així com el correcte ús de la sintaxi i les normes ortogràfiques.

El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis Ciutat d’Alzira, la nit del 12 de novembre de 2021, en el transcurs d’un sopar literari en el qual les persones guanyadores, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

Bases del XXVII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»: https://ir.uv.es/xVsTO5Q