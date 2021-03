La Universitat de València inicia el seu programa d’Universitats Estacionals 2021, amb 20 edicions en tot el territori

Connect on Linked in

La Universitat de València inicia el seu programa d’Universitats Estacionals 2021 amb 20 edicions que garanteixen la seua presència en totes les comarques del territori. Després d’un any en què les restriccions de mobilitat van concentrar la majoria de les sessions en un trimestre, la iniciativa recupera el seu vincle amb les estacions de l’any i manté la seua distribució temàtica i el seu caràcter semipresencial.

La Universitat de València (UV) –a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat- inicia la seua extensa i interessant programació d’Universitats Estacionals 2021, amb la celebració de 20 edicions en altres tantes localitats, que garanteixen la presència en totes les comarques de la província, tant de l’interior com del litoral. Les Universitats Estacionals recuperen el seu vincle amb l’estació de l’any que els dóna nom, al cap d’un any marcat per les restriccions de mobilitat degudes a la pandèmia, que van obligar a concentrar la celebració de la majoria d’elles en l’últim trimestre, amb la finalitat de fer possible el repte de celebrar 20 edicions, per primera vegada, en 2020.

En 2021, aquestes jornades, gratuïtes i obertes a ciutadans de totes les edats, mantenen, a més, la distribució per àrees temàtiques, que reflecteixen la transversalitat de coneixement de la UV en el territori i la pluralitat de temes estudiats per multitud dels seus especialistes en els diversos campus. I també el caràcter semipresencial, que es va impulsar l’any passat mitjançant la incorporació de l’enllaç en línia, que permet el seguiment de les sessions per streaming i va contribuir a aconseguir un èxit de participació sense precedents, en facilitar l’assistència a totes les persones interessades independentment de la seua ubicació, superant en totes les sessions el centenar d’assistents i duplicant aquesta xifra en alguns casos. Com en 2020, la UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència en tots dos casos.

La UV fidel al seu compromís amb el territori i la societat local valenciana, ha impulsat aquesta acció acadèmica, que organitza amb els ajuntaments de cada localitat i en col·laboració amb la Diputació de València i Caixa Popular, i, en el cas de la UTO d’Ontinyent, amb Caixa d´Ontinyent i la Fundació Universitària Vall d´Albaida. L’objectiu de les Universitats Estacionals és promoure el debat entorn d’un tema monogràfic vinculat a la singularitat de cada àmbit geogràfic, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria i, d’aquesta manera, afermar la simbiosi entre universitat, territori i societat.

La rectora de la UV, María Vicenta Mestre, ha destacat que les Universitats Estacionals constitueixen “la millor mostra de l’aposta de la UV per acostar-se al territori i treballar conjuntament en la difusió de la docència i de la formació, plantejar els temes d’actualitat que a la societat li interessen i arribar al major nombre de persones”.

20 Universitats Estacionals, 4 estacions i 3 àrees temàtiques

La programació d’Universitats Estacionals començarà amb les dues Universitats d’Hivern: Cofrentes i Requena. La jornada de Cofrentes se celebrarà aquest dijous, 25 de març, sota el títol ‘Longevitat i benestar en el medi rural. Qualitat de vida i futur’; i la de Requena, el dilluns 29 de març, per a debatre sobre ‘La química en la vinificació. Llums i ombres del vi’.

Les Universitats Estacionals de Primavera iniciaran les seues sessions amb la Universitat Estacional d’Alzira, que analitzarà, el 23 d’abril, ‘La biodiversitat valenciana davant el repte del canvi global’. La Universitat Estacional de Cullera tindrà com a tema de debat, el 29 d’abril, ‘Una mirada al patrimoni i al turisme sota la mar’; la Universitat Estacional de Xàtiva, el 13 de maig, ‘La governança i gestió del turisme cultural’; la Universitat Estacional de Sagunt, el 20 de maig, ‘Conseqüències de la pandèmia Covid-19 en dones i xiquetes’; la Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, el 28 de maig, ‘Desenvolupament rural enfront del despoblament en municipis d’interior’; la Universitat Estacional d’Alt Túria, l’11 de juny, ‘Del recurs territorial al producte turístic en una reserva de la biosfera’; i la Universitat Estacional del Rincón de Ademuz, el 21 de juny, ‘Paisatges rurals: productes turístics sostenibles’.

Les Universitats Estacionals d’Estiu començaran el 7 de juliol amb l’edició de la Universitat Estacional d’Aras de los Olmos, que tindrà com a tema principal ‘Botànica i desenvolupament rural’. La Universitat Estacional de Gandia debatrà, a partir del 12 de juliol, sobre ‘Canvis. Una mirada calidoscòpica’; i la Universitat Estacional de Sagunt, el 15 de setembre, sobre ‘Sagunt: Patrimoni de la Humanitat. Entre el mite i el llegat cultural’.

Les Universitats Estacionals de Tardor tancaran la programació de 2021. La Universitat Estacional d’Alaquàs obrirà el cicle el 7 d’octubre, amb el tema ‘L’Horta en la cruïlla: algunes decisions històriques crucials’. La Universitat Estacional de Buñol, el 15 d’octubre, tindrà com a títol ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a motor de canvi social’; la Universitat Estacional de l’Eliana, el 21 d’octubre, ‘Smart cities: tecnologia i ciutadania’; la Universitat Estacional d’Oliva, el 27 d’octubre, ‘Educació: iguals i diversos’; la Universitat Estacional de Llíria, el 29 d’octubre, ‘La música com a eina educativa de transformació social’; la Universitat Estacional d’Ayora, el 4 de novembre, ‘Reptes i amenaces de l’apicultura en el segle XXI’; la Universitat Estacional d’Enguera, a partir de l’11 de novembre, ‘Professions de futur i vida saludable en un món global i sostenible’; i la Universitat Estacional d’Ontinyent, a partir del 23 de novembre, ‘Temps de transformacions’.

Les Universitats Estacionals debatran aquest any 2021 sobre múltiples aspectes vinculats a cada territori entorn de tres àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’ (Cullera, Xàtiva, Sagunt, Alaquàs, Buñol i Ayora); ‘Educació i Benestar Social’ (Cofrentes, Sagunt, Llíria, Oliva, Enguera i Ontinyent); i ‘Biodiversitat, Desenvolupament i Innovació Territorial’ (Requena, Alzira, la Canal de Navarrés, Alt Túria, Rincón de Ademuz, Aras de los Olmos, Gandia i l’Eliana).