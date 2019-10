La Universitat de València lidera el rànquing URAP a Espanya en Enginyeria d’aliments, Turisme, Econòmiques i Negocis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

També és la segona de l’estat en aquest rànquing en Educació i en Enginyeria Elèctrica i Electrònica

A escala global, la Universitat de València (UV) se situa entre les 200 millors institucions acadèmiques d’ensenyament superior del món en 15 de les 33 matèries analitzades, sobre 2.000 centres. En el conjunt espanyol, la institució es troba entre les cinc millors universitats en 16 de les matèries, i en 29 de les 33 lidera la classificació valenciana.

Els indicadors utilitzats en aquest rànquing per matèries són articles, cites, publicacions totals, articles en col·laboració internacional, articles d’impacte i cites d’alt impacte, en el període entre els anys 2013 i 2017. URAP Field based Ranking és una organització sense ànim de lucre establida en l’Institut d’Informàtica de la Universitat Tècnica de l’Orient Mitjà en 2009. Té l’objectiu de desenvolupar un sistema de classificació per a les universitats a nivell mundial basat en els resultats acadèmics determinats per la qualitat i la quantitat de les publicacions acadèmiques.

La Universitat de València millora en Econòmiques, on és el primer centre d’ensenyament superior espanyol i l’any passat ocupava el quart lloc; en Enginyeria d’Aliments, és primera enguany i segona en 2018; en Educació, on avança del tercer al segon lloc; i en Enginyeria Elèctrica i Electrònica, on ara és segona i l’any passat ocupava el setè lloc al rànquing. En Zoologia, a més, la Universitat de València és la tercera d’Espanya.

Les matèries en què la Universitat de València està entre les dues-centes millors del món són Enginyeria d’Aliments (posició 34); Negocis (lloc 80, per 115 en l’any 2018); Història (posició 103 i l’any 2018 el 132); Astronomia i Astrofísica (lloc 110); Comerç, Gestió, Turisme i Serveis (131); Ciències Físiques (140) i Zoologia (posició 147 del món). Completen les matèries on la UV figura entre les 200 millors del món Odontologia (158), Ciències Químiques (164), Farmacologia (170), Educació (190), Enginyeria Elèctrica i Electrònica (190), Econòmiques (191), Enginyeria Ambiental (193) i Antropologia (195).

“Són resultats molt destacats en un rànquing que valora essencialment la investigació i que demostra la resiliència del nostre personal d’investigació en un context de dures restriccions al finançament. Però, en últim terme, en la mesura en què en les universitats la qualitat docent solament arribarà al nivell que assolisca la investigació, ens reafirma que també en aquest àmbit s’està en la senda adequada”, ha destacat Joaquín Aldás, vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València.

Més informació (Servei d’Anàlisi i Planificació UV): http://ir.uv.es/USen0mm

Accés rànquing: https://www.urapcenter.org/