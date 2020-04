La Universitat de València llança DocuVir.20, un festival de curtmetratges online sobre la cara positiva del confinament

Connect on Linked in

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València organitza, junt amb la Fundació General de la Universitat, DocuVir.20, un festival de curtmetratges online centrat en les noves formes de sociabilitat i solidaritat en temps de la COVID-19. El certamen, que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, mostrarà durant el mes de juny les obres seleccionades a través del canal de YouTube de La Nau, i atorgarà dos premis en metàl·lic: al millor curtmetratge i al treball més votat pel públic.

Docuvir.20 és una iniciativa organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Esport i la Fundació General de la Universitat de València a través de l’Aula de Cinema i l’Observatori Cultural de la Universitat, que es proposa en forma de laboratori de curtmetratges per a la innovació sociocultural. En el projecte col·laboren la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València. El seu principal objectiu és oferir, en aquests temps de pandèmia i confinament global, la cara positiva d’una experiència històrica que està afectant a totes les dimensions de la vida humana. Es tracta d’un festival obert a la participació de qualsevol persona major d’edat amb ganes de compartir, a través de treballs audiovisuals, les seues idees, reflexions i també les pràctiques socials i solidàries noves que s’estan desenvolupant en aquesta situació sense precedents. La imatge d’aquest festival és obra de la dissenyadora gràfica i il·lustradora valenciana Patricia Bolinches.

La inscripció romandrà oberta fins al 20 de maig i s’accepten obres de cinema experimental, documental creatiu i altres formats similars amb una durada mínima de 30 segons i màxima de 3 minuts. Per a la realització dels curts es poden utilitzar tota mena de mitjans o dispositius que permeten gravar imatge i so, així com qualsevol software d’edició, i també és possible l’ús de material gravat amb anterioritat a la pandèmia de la COVID-19, sempre que servisca per a reflexionar sobre aquesta qüestió. Els idiomes emprats han de ser el castellà, valencià i/o anglés, o qualsevol altre idioma a condició que s’incorporen subtítols en una d’aquestes tres llengües. La inscripció es realitza online a través de la plataforma festhome.com i cada participant pot enviar tantes propostes com vulga.

Les obres seleccionades seran exhibides en obert a través del canal de YouTube del Centre Cultural La Nau entre l’1 i el 30 de juny. El Jurat Oficial, compost per professionals del mitjà cultural, serà l’encarregat d’atorgar el Premi a Millor Curtmetratge, dotat amb 350 euros, mentre que el Premi del Públic, dotat amb 150 euros, serà lliurat a l’obra que haja obtingut més vots per part de les i els espectadors al llarg del mes de juny.

Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, assenyala la importància de la col·laboració institucional “per a poder portar endavant projectes que repercutisquen en la ciutadania, com és el cas de DocuVir.20, especialment en temps tan durs”. Destaca, a més, que “la Universitat de València és un soci imprescindible per a la Generalitat”, i afirma que “poder treballar junts per la cultura i pels professionals de la creació en aquest moment terrible de crisi sanitària és tot un honor”.

Per la seua part, la regidora delegada d’Educació, Acció Cultural, Joventut, Cooperació al Desenvolupament i Migracions de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, assegura que “en un moment on la joventut necessàriament redefinirà les seues relacions socials, hem d’estar connectats amb les seues noves mirades sobre la situació actual i futura”, i apunta al fet que el format del microrelat audiovisual constitueix “un espai ideal per a desenvolupar la creativitat en temps de confinament”. Per això la regidoria de Joventut, segons Ibáñez, “està encantada de col·laborar amb la Universitat de València, l’Aula de Cinema i l’Observatori Cultural en aquesta experiència que impulsa el sentit de la participació i la innovació, i que servirà d’eina per a donar veu també als més joves”.

DocuVir.20 naix amb la finalitat de contribuir a donar-li la volta a la situació incerta i molt perillosa que vivim en tots els racons del planeta. I és que el virus que amenaça amb infectar-nos a través dels gestos més quotidians i que ens ha obligat a aïllar-nos a casa, també ens dóna l’oportunitat de reinventar la nostra manera de relacionar-nos amb els altres i amb la naturalesa. DocuVir.20 ens convida a posar la nostra imaginació i la nostra creativitat al servei de la solidaritat i de les noves formes de connexió i acció ciutadana, elaborant vacunes culturals i antídots socials eficaços contra la mentida, la desinformació i la solitud.