La Universitat de València ofereix un concert de Ximo Tébar a La Nau

El reconegut guitarrista de jazz valencià, i professor de la Universitat de Califòrnia UCLA Global Jazz Studies, Ximo Tébar, oferirà un concert al Claustre de la Nau, aquest divendres 7 de maig, a les 19 hores, acompanyat pel pianista Will Martz, el baixista Xavi Alaman i el bateria Hector Gómez. Les entrades s’han exhaurit.

Aquest concert s’emmarca en la celebració del desé aniversari del Dia Internacional del Jazz a València. El passat 30 d’abril es va celebrar a tot el món el Dia Internacional del Jazz, proclamat per la UNESCO per considerar-lo un llenguatge que “trenca barreres i crea oportunitats per a la comprensió mútua i la tolerància” a més de fomentar la llibertat d’expressió, la unitat, la pau, la igualtat de gènere, la innovació artística o la improvisació, entre moltes altres coses.

Ximo Tébar és considerat per la crítica internacional especialitzada com un dels músics més innovadors i experimentals del panorama actual. Fa més de tres dècades, el guitarrista, compositor i productor de jazz valencià va començar a promoure els seus propis projectes fusionant el jazz amb la música mediterrània. El resultat del seu extraordinari treball de recerca sobre la fusió de la música mediterrània amb el jazz l’ha portat a ser distingit com a creador del “So mediterrani”, un so jazzístic amb sabor i fragància mediterrània; “Jazz amb sabor de mar”.

Resident entre València i Nova York, va ser guardonat com a millor solista de jazz pel Ministeri de Cultura durant dos anys consecutius, 1988 i 1989. També va rebre del programa d’RTVE “Jazz entre amics” dos premis Dexter Gordon com a millor solista i com a millor grup de l’any 1989. El 2005 va ser premiat per la International Association for Jazz Education a Nova York “for outstanding service to jazz education”. A més, grans mestres del jazz com Benny Golson, George Benson o Lou Bennett han reconegut públicament la seua gran qualitat com a guitarrista de jazz.

L’objectiu del Dia Internacional del Jazz és reunir comunitats, universitats, escoles i altres grups per a celebrar el jazz i aprendre més sobre les seues arrels i el seu impacte. El Dia Internacional del Jazz busca també reforçar el diàleg intercultural, conscienciar el públic sobre el seu paper en la promoció de valors universals que formen part del mandat de la UNESCO. El jazz, llenguatge universal de llibertat, promou la inclusió social, promou el mutu enteniment, la solidaritat, la interculturalitat i la tolerància, a més de fomentar la creativitat.