La Universitat de València organitza unes jornades científiques sobre la biòloga Lynn Margulis

Les sessions, sota el títol “La tierra simbiótica: cómo Lynn Margulis inicio una revolución científica”, tindran lloc els dies 11 i 12 de desembre, i en elles hi haurà projecció de pel·lícules, conferències i una taula redona. La pel·lícula SYMBIOTIC EARTH: How Lynn Margulis rocked the boat and started a scientific revolution tracta sobre la vida i la trajectòria professional de la microbiòloga, i analitza la seua contribució al desenvolupament de la teoria de la simbiosi.

Les sessions estan organitzades per l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, i compten amb la col·laboració de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.

Les conferències previstes giraran entorn de la figura de la microbiòloga Lynn Margulis i del treball que va difondre, sobre la teoria de l’endosimbiosi i la seua aplicació en les diferents realitats del món. També es revisaran i actualitzaran els conceptes dels diferents tipus de simbiosi entre diverses organismes, i els avanços que han propiciat canvis conceptuals en els paradigmes clàssics. Els ponents inclouran professors d’universitats espanyoles, com l’Autònoma de Madrid, la Complutense o la Rei Joan Carles, però també d’universitats d’Argentina (Universitat Nacional de Mar del Plata) i Itàlia (Universitat de Trieste).

La coordinadora de les jornades, Eva Barreno, catedràtica de Botànica, serà l’encarregada de presentar l’esdeveniment. Per la seua banda, Rubén Duro (Science into Images), en representació de Hummingbird Films, la productora que ha fet el documental sobre Lynn Margulis, s’ocuparà d’introduir la pel·lícula. L’acte d’inauguració també comptarà amb dues vicerectores de la Universitat de València: la d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez; i la d’Innovació i Transferència, Dolores Real.

Els actes tindran lloc l’11 de desembre a la Sala Darwin del campus de Burjassot de la Universitat de València i el 12 de desembre al Saló de Graus de la Facultat de Matemàtiques.

Lynn Margulis, dona precursora en la biologia molecular

Lynn Margulis va iniciar la seua carrera científica molt jove i serà recordada per haver desenvolupat el paper de la simbiosi com a font d’innovació evolutiva. Els seus treballs pioners de la dècada de 1960 afavoriren l’acceptació progressiva de l’origen de les cèl·lules eucariotes complexes a partir de l’agregació i transmissió conjunta de cèl·lules més simples. La teoria evolutiva actual reconeix i incorpora bona part de les idees que Margulis va defensar enmig de la indiferència quan no del rebuig de la majoria de la comunitat científica de l’època. Unes altres de les seues aportacions científiques, fruit d’un treball incansable i entusiasta fins al mateix moment de la seua desaparició, tampoc no han estat exemptes de controvèrsies. Un exemple fou la seua contribució des de la microbiologia a la hipòtesi Gaia de James Lovelock. Margulis va ser nomenada doctora honoris causa per la Universitat de València l’any 2001.