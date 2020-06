La Universitat de València posa en marxa el fòrum de reflexió en línia ‘València Thinks Global’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València posa en marxa una nova plataforma de debat en línia a causa de la situació motivada per la Covid-19. En col·laboració amb altres entitats i institucions, naix ‘València Thinks Global. Imaginem el futur’, un fòrum per a pensar i analitzar els canvis profunds que el món està experimentant en els últims anys. La primera sessió tindrà lloc dimarts que ve, 9 de juny, a les 18 hores, sota el títol ‘La pandèmia del neoliberalisme i Europa’, i comptarà amb la participació del catedràtic de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid, José Luis Villacañas Berlanga, i els professors de Filosofia de la mateixa universitat, Nuria Sánchez Madrid i Luis Alegre Zahonero.

El debat, que estarà moderat pel vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, Antonio Ariño Villarroya, i podrà seguir-se en directe i consultar-se posteriorment a través del Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau, girarà al voltant del llibre Neoliberalismo como teología política. Habermas, Foucault, Dardot, Laval y la historia del capitalismo contemporáneo, publicat recentment per José Luis Villacañas en Ned Ediciones.

Aquest nou programa de debat i reflexió, que compta amb la col·laboració de diverses entitats, entre les quals hi ha la Institució Alfons el Magnànim, s’ha creat amb l’objectiu d’il·luminar un futur millor de la mà d’expertes i experts de renom internacional en diversos àmbits de coneixement, i abordarà temes crucials en el context actual com són les desigualtats socials, l’emergència climàtica, la societat digital i els riscos i oportunitats que planteja, les transformacions del treball i els processos productius, els desafiaments a la democràcia o el món després de la pandèmia de la Covid-19, entre altres.

Al llarg d’aquest mes de juny, ja estan confirmades altres trobades amb el catedràtic de Filosofia i Lògica Javier Echevarría, actualment vicepresident de l’Acadèmia de les Ciències, les Arts i les Lletres del País Basc, i Lola S. Almendros, investigadora predoctoral del CSIC, autors del llibre Tecnopersonas: cómo las tecnologías nos transforman, (Trea, 2020) per al dia 17 de juny. Així mateix, està previst que el filòsof Daniel Innerarity intervinga en aquest cicle a propòsit del seu llibre Pandemocracia: una filosofía de la crisis del coronavirus, que acaba de ser publicat per Galaxia Gutenberg; a qui acompanyarà la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler, el pròxim dia 25 de juny.

Nau Digital en marxa

El Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València ha intensificat el projecte ‘Nau Digital’ durant aquesta situació d’emergència sanitària. Al llarg d’aquests mesos, totes les aules culturals de la Universitat de València i programes culturals han adaptat els seus continguts al format digital amb iniciatives com ara ‘Literatura en temps de pandèmia’ (Aula de Literatura), formació en línia (Aula de Còmic , Aula d’Arts Escèniques, Aula de Literatura, WebinarsLaNau, Escola Europea de Pensament Lluís Vives, formació per a menors i adolescents a través del programa Art i ment…). Tots els continguts generats durant la pandèmia poden consultar-se en el Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau.

A més, també han sorgit iniciatives com el festival de curtmetratges en línia, DocuVir.20, que es va iniciar el mes d’abril passat, amb l’objectiu d’oferir, enmig de la pandèmia i el confinament global per la Covid-19, la cara positiva d’una experiència històrica que ha afectat totes les dimensions de la vida humana i de l’organització social. El certamen ha obtingut una resposta molt favorable, i han sigut seleccionats un total de 54 curtmetratges que comparteixen reflexions i reflecteixen pràctiques socials i solidàries sorgides en el marc d’aquesta situació. Els curts seleccionats s’han publicat a través del Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau des de finals del mes d’abril i ara poden veure’s íntegrament en aquest canal i ser votats pel públic a través d’aquest formulari, ja que hi ha un premi dotat amb 150 euros a la millor cinta votada pel públic. El termini romandrà obert fins al pròxim 30 de juny.