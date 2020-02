La Universitat de València presenta l’audiovisual “Cooperativisme, Crèdit i treball associat: el cas de Caixa Popular” del programa Docufòrum

Connect on Linked in

El Palau Cerveró ha acollit la presentació del documental sobre la cooperativa valenciana Caixa Popular. El programa Docufòrum comprén una sèrie de documentals produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, en col·laboració amb el TAU.

En la presentació han participat el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, al costat de la directora de l’Institut Universitari d’Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), Mª José Vañó, i el director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social de Caixa Popular, Paco Alós. S’ha celebrat a la Sala de Conferències del Palau Cerveró.

El vicerector Jorge Hermosilla ha subratllat la importància de la col·laboració institucional, perquè “aquest programa no hauria sigut possible sense el suport d’entitats compromeses amb la societat valenciana i amb la Universitat de València, com és el cas de Caixa Popular, que ha participat en aquest projecte audiovisual”.

El representant de Caixa Popular Paco Alós ha insistit que l’objectiu de la seua entitat en participar en la realització d’aquest documental ha sigut “donar a conéixer la trajectòria de Caixa Popular, fundada des del compromís amb la societat valenciana i el territori. Una realitat que es manifesta mitjançant la implantació territorial en nombroses comarques valencianes”.

Per la seua banda, la directora de IUDESCOOP, Mª José Vañó, ha afirmat que es tracta d’un “documental de referència per als qui desitgen conéixer el valor i significat d’una cooperativa de crèdit i de treball associat com és Caixa Popular, i la importància que ha adquirit per a la nostra societat aquesta modalitat de cooperatives”. Ha ressaltat a més la contrastada sensibilitat social i l’atenció especial que realitza a la petita i mitjana empresa valenciana, així com a l’estalvi familiar.

Docufòrum, un programa pluridisciplinari i transmediàtic

Docufòrum és un format audiovisual impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició (HD) pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU), que aborda amb un estil documental temes d’actualitat i interés social. Els documentals, d’una duració de 20 minuts, recullen opinions d’especialistes tant de la Universitat de València com de l’àmbit social o empresarial valencians.

En l’actualitat el programa Docufòrum està integrat per una vintena d’audiovisuals que aborden temes relacionats amb el territori i la societat valencians, com l’economia social, els paisatges culturals, l’exclusió social i la joventut, el valor de l’educació, el mercat laboral valencià, el cooperativisme valencià, o el consum de cànnabis, entre altres.